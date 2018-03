Et drab begået hvor den almindelige verden hørte op: I dag begynder Kim Wall-sagen

Det var Peter Madsen, der levende kunne forlade den synkende ubåd, mens en 30-årig svensk freelancejournalists kropsdele var smidt i Øresund. Retssagen om mordet på Kim Wall med Peter Madsen på anklagebænken begynder i dag.

Kurt Kragh blev pensioneret fra drabssektionen i Rigspolitiets daværende rejsehold for otte år siden. Men han pensionerede ikke sin interesse for, hvad det er, der sker, når mennesker i blandt os begår bestialske mord. Han er en af dem, som har fulgt intenst med i alle oplysninger om mordet på den unge svenske freelancejournalist Kim Wall i dagene 10.-11. august sidste år. - Denne sag er særligt interessant, fordi den adskiller sig fra de fleste andre mordsager ved en sjælden sammenkobling af to motiver: Begæret, og det man kan kalde spænding, magt og ydmygelse af ofre, siger Kurt Kragh. Han vil ikke selv være tilstede i retten, når sagen om drabet på Kim Wall begynder i dag, men han vil komme til at følge mediedækningen, netop fordi han er blandt den del af befolkningen, der gerne vil vide besked og forsøge at nærme sig forståelse af det uforståelige. - Koblingen af sex og død er meget sjældent tilstede ved en forbrydelses begyndelse. I langt størsteparten af alle seksualdrab er det ikke gerningsmandens oprindelige hensigt at slå ihjel. Det er noget, der sker på grund af omstændighederne - måske fordi ofret skriger op, gør modstand eller genkender gerningsmanden. Det helt usædvanlige i denne sag er forberedelseshandlingerne, at han tog sav, kniv, skruetrækkere, strips og jernrør med i ubåden. Det kan almindelige mennesker ikke forstå, og rigtigt mange - min kone f.eks. - vil slet ikke høre om det. Hun har ikke lyst til at sætte sig ind i, hvad der får mennesker til at gøre sådan noget. Men så er der på den anden side også mange, der gerne vil vide, hvad det dog er for noget, der er sket inde i hovedet på en mand som Peter Madsen, siger Kurt Kragh.

Avisen Danmark i retten Pladserne i retssal 60 i Københavns Byret i sagen om drabet på Kim Wall er nøje fordelt.



13 pladser er afsat til landsdækkende danske nyhedsmedier - avisen Danmark har en af de 13 pladser.



Syv pladser er reserveret til Kim Walls pårørende.



Fem pladser er reserveret til den tiltalte, Peter Madsens pårørende.



To pladser er reserveret til svenske medier.



Derudover er der seks pladser til danske og udenlandske medier og fire pladser til andre tilhørere, som fordeles hver dag efter først-til-mølle-princippet.



Der er også blevet etableret et tilstødende lokale, hvor retssagen bliver transmitteret med både lyd og billede til de cirka 80 tilmeldte journalister fra 13 forskellige lande, som ikke har fået plads i selve retssalen.



Sagen begynder torsdag kl. 9.30. Der er afsat 12 retsdage med planlagt afslutning 25. april.

I overskridelseszonen Christian Groes er antropolog og kønsforsker ved Roskilde Universitet, og han har også fattet interesse for sagen og har teorier om, hvad der har været på spil i gerningsmandens sind, hvis politiets anklager mod Peter Madsen kommer til at stå til troende. Han taler om den rus og ekstase, som bestemte typer af mænd kan jage gennem grænseoverskridende adfærd i f.eks. en leg med sex og død, fordi de føler sig hævet over normale regler, love og begreber. - Det er interessant, at det er en mand med Peter Madsens profil, der er anklaget. Med sine raket- og ubådsprojekter er han blevet en stor stjerne og udråbt til et geni i vores land. Det har ophøjet ham til en urørlig status, hvor han inviteres ind i uvante sammenhænge og er blevet en del af kendismiljøet. Det er nogle af de kriterier, som kan gøre, at man kommer ind i disse overskridelseszoner. Det at blive dyrket som en ufejlbarlig helt, der kan alt, siger Christian Groes. Han understreger, at Peter Madsen er vant til at arbejde med ting, der symboliserer fare og risici. - Ubåde og raketter er jo i en slags farezone. Der er mørk erotik forbundet med at synke ned i dybet. Man behøver ikke at have læst Freud for at forstå, hvad en ubåd kan symbolisere. Man synker ned, hvor den almindelige verden ikke længere eksisterer. Hvor der er andre regler og stemninger. Hvad sker der med en enspændermand, når han træder ind i sådan et rum, når han samtidig har en fascination af fare kombineret med, at han har opnået en status som geni og stjerne? Det kan give en følelse af urørlighed. Hvis det havde været en film, ville man næsten have kunnet se det komme. Derfor har dette drab også fået så meget opmærksomhed, siger Christian Groes.