Esport hitter - også hos Danske Spil

Casper Møller, med signatur-mellemnavnet "CadiaN" har siden, han gik i 2. g i Haderslev, levet af at spille counterstrike på fuldtidsprofessionel basis. Han bor nu i Las Vegas, hvor han spiller på et af USAs bedste hold, Roque, til en løn, som han kan leve af. "Bedre betalt end en skolelærer, dårligere betalt end en vellønnet direktør," som han udtrykker det, hvilket vil sige, når han tænker efter, en månedsløn, der svinger mellem 40 og 75.000 kroner.

Casper Møller fra Haderslev er blot 22 år, professionel esports-udøver, counterstriker, og er som sådan del af noget, der er forlængst har vokset sig stort og kun ser ud til at blive endnu større. Også for helt almindelige mennesker, der ikke selv spiller esport, men spiller på esport.

I counterstrike genfinder jeg de konkurrenceelementer, der kendetegner klassiske sportsgrene: Man drives af en vindermentalitet, teamwork, koordinering, dedikering, strategi og taktik og et betydeligt mere detaljeret og krævende sammenspil end for eksempel i fodbold

Esport er betegnelse for elektronisk sport.Sporten er computerbaseret, hvor deltagerne konkurrerer i diverse spil, oftest onlinebaseret, men der afvikles også turneringer, hvor spillerne mødes fysisk som i Bellacenteret, hvor 64 spillere fra hele verden dyster til og med søndag. Det mest populære og udbredte spil er counterstrike. Counterstrike udkæmpes i hold og er et spil på skydevåben, typisk bygget op om slag mellem terrorister og terrorist-bekæmpere. Flere og flere danskere spiller på esport hos Danske Spil. Her er esport på få år vokset til at være den sjettemest populære sportsgren.

- Jeg er egentlig ligeglad med, hvad man kalder det. Jeg har altid været konkurrencemenneske og dyrket traditionel sport som fodbold og håndbold intenst. Jeg gik på håndboldlinjen på Team Danmarks Idrætsakademi i Haderslev og spillede ungdomshåndbold i KIF Kolding, indtil jeg blev skadet. I counterstrike genfinder jeg de konkurrenceelementer, der kendetegner klassiske sportsgrene: Man drives af en vindermentalitet, teamwork, koordinering, dedikering, strategi og taktik og et betydeligt mere detaljeret og krævende sammenspil end for eksempel i fodbold.

Eksplosiv udvikling

Casper Møller er langt fra den eneste danske aktør i den fremstormende sport. Her og nu kan han komme i tanke om op mod 35 andre danskere, der også er fuldtidsprofessionelle spillere.

Det smitter af på danskernes spillelyst, viser Dansk Erhvervs analyse af udviklingen i Danske Spil. Her er esport, hvor counterstrike er en af de dominerende spilformer, vokset dramatisk de senere år.

Fra 2016 til 2017 steg spilomsætningen med 155 procent, inden da var den 16-doblet fra 2014 til 2016. På sjettepladsen som den mest populære sportsgren af spille på overgås esport kun af ishockey, håndbold, basketball, tennis og - med afstand den allermest populær sport - fodbold. Danske Spiller ønsker ikke, begrundet i konkurrencehensyn, at oplyse, hvor mange penge, der spilles på de enkelte sportsgrene.

I Dansk Erhverv tolker fagchef for IT og digitalisering, Janus Sandsgaard esportens popularitet hos Danske Spils kunder som udtryk for et folkeligt gennembrud for sporten:

- Der er tale om en galopperende udvikling inden for noget, som for ikke for lang tid siden var meganørdet og nicheagtigt. Man kan se det alene ved, at den aktuelle turnering, Copenhagen Games, har måttet flytte fra Øksnehallen til Bellacenteret. Det buldrer derud af, især på grund af stigende tv-dækning, og jeg tror kun vi lige har skrabet overfladen.

- Ud fra et erhvervperspektiv er det også lovende. Store turneringer og esportbegivenhed tækker folk til, og de skal overnatte og have noget at spise som alle andre turister. Og ude i computerbranchen, der sælger spil-udstyr kommer man også til at opleve øget vækst, siger Janus Sandsgaard.