Esbjerg-drenge i rock-containeren: Kæmpe terrarie fungerer som lydstudie på Smukfest

Lokalt lydfirma bruger Smukfest som en rampe til at promovere talentfulde musikere. På en central plads på området Kærligheden har Dynaudio indrettet et professionelt lydstudie, hvor bands og solister får en halv times gratis studietid, som gæsterne kan følge gennem en stor glasskærm. Et af de bands var Esbjergs LT Valentin.

Skanderborg: Øllene er lunkne og musikken buldrer løs fra transportable højttalere, der snildt fylder en hel sækkevogn. Festen er i fuld gang rundt om teltene på området Kærligheden, der er en del af Smukfest. Selve det officielle musikprogram er endnu ikke begyndt, måske bortset fra et mindre område tæt ved søbredden, hvor tre 40-fods-stålcontainere er opstillet. Det er Dynaudio, en lokal producent af verdensberømte højttalere, som står bag et speciallavet musikstudie med glasvægge. Her giver firmaet gratis studieplads til musikere, som kan indspille to numre og få en musikvideo, som de kan bruge til at promovere sig selv. - Der findes masser af ukendte, musikalske talenter rundt om i landet. Dem vil vi gerne hjælpe til at få kontakt til pladeselskaber, så de kan få kontrakter og mulighed for at spille live, forklarer Dynaudios Globale Marketing Direktør, Christian Bennike, som gennem sit arbejde med at informere om virksomhedens arbejde med at udvikle nye produkter, har kontakt til omkring én million brugere om måneden på de sociale medier.

Publikum kan følge optagelserne I den ene container er der indrettet et lydisoleret studie, hvor der er plads til musikerne og deres instrumenter. Containeren ved siden af, hvor der er udsyn igennem vinduer i enderne, rummer mikserpulten og andet gear til at optage lyd. Begge containere vender ud mod publikum, som kan følge processen med at indspille musik via de store sider af glas. I en tredje container, som står bagved, sidder et tv-hold og producerer en musikvideo til de enkelte kunstnere, som bliver optaget undervejs fra kameraer udefra pladsen og inde i studiecontaineren. Omkring otte bands eller solister er der plads til dagligt i de dage festivalen forløber. I dette øjeblik er det Esbjerg-bandet LT Valentin, som står klar til at indspille sangen "Når solen står højt", som forsanger Lasse T. Valentin selv har skrevet. - Er I vågne? Nu kommer der et fedt nummer fra LT Valentin, lyder det fra rapperen Johnson, som er konferencier. Via de opstillede højttalere kan festivalgæsterne høre musikken, imens den bliver optaget. På den måde får både publikum og musikerne inde i det overdimensionerede 'menneske-terrarie' en særlig liveoplevelse.

Alternativ markedsføring Efter hver optræden bliver kunstnerne interviewet i sofagruppen som står tæt ved. Det bliver også optaget, så Christian Bennike kan lægge det ud på firmaets hjemmeside for at give brugerne noget seriøst, troværdigt indhold. - Jeg tror mere på at vi kan markedsføre os på den måde, ved at fortælle om talentfulde musikere og deres arbejde med at slå igennem, end ved traditionelle reklamer, lyder det fra marketingdirektøren, som slår rytmen på sit ene lår, imens LT Valentin optræder. - Var det ikke fedt. Giv dem en hånd, udbryder Johnson da den korte seance er slut og to numre er indspillet. Kort tid efter myldrer de seks musikere ud af den lydtætte og varme container. - Det var så fedt. En særlig oplevelse at spille for folk, som man kan se men ikke høre. Det har jeg ikke prøvet før, lyder det fra forsanger Lasse T. Valentin, som håber at bandet kan bruge oplevelsen til at promovere sig selv, så de kan komme ud og spille for et større publikum end de omkring 50 gæster, som nød musikken henslængt i de opstillede sækkestole.