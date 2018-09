Erhvervsudvalg inviterer Danske Bank til høring

Danske Bank får snart mulighed for at forklare sine handlinger i sagen om mulig hvidvask i bankens estiske afdeling over for Folketingets politikere.

Folketingets Erhvervs- og Vækstudvalg har tirsdag vedtaget et forslag fra Enhedslisten om at afholde en høring om sagen.

- Sagen om hvidvask i Danske Banks er så omfattende og så alvorlig, at det er afgørende, at offentligheden får fuld kendskab til sagen, siger Rune Lund, der er finansordfører for Enhedslisten.

- Når Danmarks største bank er under mistanke for at hvidvaske for over én billion kroner fra diktaturstater, våbensmuglere og russiske oligarker, så må det sikres, at politikere og offentligheden får fuld indsigt i sagen, så vi kan undgå en gentagelse.

Rune Lund sidder med i en arbejdsgruppe på tre personer, der inden næste udvalgsmøde skal udarbejde et forslag til et program for høringen.

I modsætning til for eksempel USA er ingen forpligtet til at møde op til offentlige høringer og udtale sig under ed.

Men Rune Lund forventer, at Danske Bank dukker op og deler ud af den viden, som man har fået i forbindelse med den interne undersøgelse af aktiviteterne i Estland.

- Vi ser frem til at høre Danske Bank fremlægge sagen for Folketinget.

- Men det skal understreges, at den offentlige høring naturligvis ikke skal stå i stedet for bagmandspolitiets arbejde med sagen og eventuelt en egentlig straffesag, siger han.