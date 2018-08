Erhvervsskoler vil lokke elever med længere uddannelser

En del unge vælger erhvervsskoler fra, fordi uddannelserne er for korte, mener direktør for erhvervsskolerne.

Hvis man vil lokke flere unge til erhvervsskolerne, så må man give dem længere tid på uddannelsen.

Sådan lyder et af en række tiltag, som Danske Erhvervsskoler- og Gymnasiers direktør, Lars Kunov, foreslår for at gøre op med, at antallet af erhvervsskoleelever er faldet drastisk siden erhvervsskolereformen blev indført i 2015.

- Vi bliver nødt til at se på, at vi har en hel del elever, som fravælger os, fordi de synes, at den tid, man har til at være ung og finde ud af, hvad man gerne vil, er for kort.

- Man får på gymnasieuddannelserne lidt mere tid til at finde ud af, hvad man gerne vil og til at være ung, siger direktøren.

Tal fra Undervisningsministeriet viser, at der i årene fra 2014 til 2017 er der 27 procent færre elever, der er startet på en erhvervsuddannelse. Det skriver Information.

Det er sket, selv om reformen af erhvervsskolerne i 2015 skulle få flere til at vælge en erhvervsuddannelse.

I midten af september har regeringen varslet et udspil, som skal få flere til at søge ind på erhvervsuddannelserne.

Erhvervsskoledirektøren peger på, at regeringen også bør få erhvervsskolernes praktiske tilgang ind i folkeskolen.

- Den måde, vi underviser og arbejder på, skal mere ind i folkeskolen. Der skal være et tættere samarbejde mellem folkeskoler og erhvervsskolerne, siger Lars Kunov.