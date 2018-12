Erhvervslivet vil også have glæde af skattemillioner

Folketinget har afsat 200 millioner kroner de kommende år til at nedbringe ventetiden på en afgørelse i borgernære skattesager.

Men stod det til brancheorganisationen Dansk Erhverv, burde nogle af pengene blive brugt på at nedbringe puklen af sager, hvor virksomheder er involveret.

Ifølge Jacob Ravn, der er skattepolitisk chef for Dansk Erhverv, er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved Landsskatteretten i virksomhedssager på 57 måneder.

Og hvis man vil have sagen prøvet ved domstolene, tager det endnu længere tid.

- Sagsbehandlingstiden er eksploderet. Den har tidligere ligget på omkring et år, og for ti år siden havde man en ambition om at komme ned på et halvt år.

- Sagerne er blevet mere komplicerede, og man har lavet nogle omstruktureringer i Skat, som sikkert har forsinket nogle sager. Det ændrer bare ikke ved, at der stadig er lang vej ned til det tidligere niveau, siger Jacob Ravn.

Han påpeger, at man netop har besluttet at sætte renten på skyldig selskabsskat i vejret.

Det betyder, at virksomheder bliver ekstra hårdt ramt af lange sagsbehandlingstider, hvis de taber en sag.

- Det er fint, at man vil gøre noget ekstra for at sikre, at skyldig skat bliver betalt.

- Og det er også helt på sin plads at fokusere på at lave mere kontrol. Men så skal man også sikre sig, at der er kapacitet til mere sagsbehandling efterfølgende, siger Jacob Ravn.