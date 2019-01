Enorme platantræer plantes i nyt dansk hjem for pandaer

En mindre skov af platantræer er på vej til Zoologisk Have i København.

Syv platantræer med en højde på syv meter sættes fredag i jorden i forbindelse med etableringen af et helt nyt anlæg til pandaer.

Anlægget ventes at stå færdigt i april og skal være hjem for et pandapar fra Kina - en han og en hun - som er en gestus fra det kinesiske styre.

Træerne får en helt central plads i det nye anlæg og er blevet nøje udvalgt, fortæller Anne Eisenberg, der er presseansvarlig i HedeDanmark. Det er HedeDanmark, der står for at beplante anlægget ud fra tegninger, som en landskabsarkitekt og Zoo har nedfældet i samarbejde.

- Både Zoologisk Have og den landskabsarkitekt, der har stået for at lave anlægget, har studeret pandaers adfærd, og hvad pandaer har brug for, fortæller Anne Eisenberg.

- Og en del af det, pandaer har brug for, er at kunne søge rygdækning og skygge, og derfor har det været nødvendigt at finde nogle træer, så de fra starten har kunnet føle sig trygge i deres nye hjem.

Platantræerne kommer fra Tyskland. Hvert træ vejer fire ton og er gravet op med en rodklump på 80 centimeter i højden og 180 centimeter i diameter.

- Vi har valgt nogle træer af en vis størrelse, så vi kan give pandaerne den bedst mulige start i Danmark.

- Trætypen er ret robust, så pandaerne kan kravle rundt i dem, uden at de tager skade. Og så har platantræerne en evne til hurtigt at kunne lukke barkskader, siger Anne Eisenberg.

Og skader i barken kan der være ret stor risiko for, når to store pandaer med skarpe kløer kravler rundt i grenene.

Der er kun få pandaer i zoologiske haver i Europa, og flere dyrepassere fra Zoologisk Have i København har været i Kina for at lære mere om den bambusspisende bjørn.

Kina beholder ejerskabet af pandaerne, og dermed er de kun til låns. Det var dronning Margrethe, der under et statsbesøg i 2014 aftalte med Kina, at Danmark skulle låne to pandaer.

I maj 2017 blev aftalen formelt underskrevet i Kina under overværelse af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).