Enige forældre kan dele skilsmissebørns bopæl mellem sig

Hensynet til barnet vejer tungere end hensynet til forældrene i den nye skilsmisseaftale, som samtlige Folketingets partier fremlægger tirsdag.

Derfor er jurister byttet ud med børnepsykologisk fagpersonale. Tiltagene i den nye aftale skal samlet set vægte barnets tarv højere end forældrenes konflikt.

Samtidig genindføres en variant af det, der tidligere hed separation. Det sker i form af en såkaldt refleksionsperiode på tre måneder, før par med børn kan blive skilt. En anden nyskabelse er ligeværdigt forældreskab.

Enige forældre kan ved skilsmisse dele barnets bopæl mellem sig, så barnet har bopæl hos dem begge. Den nye aftale åbner også for, at forældrene kan dele børne- og ungeydelsen.

- Vi er blevet enige om et nyt familieretligt system, som i højere grad tager højde for børnenes behov, siger børne- og socialminister, Mai Mercado (K), ved præsentationen af aftalen.

- Jo mere enighed, der er mellem forældre, der skal skilles, jo flere muligheder vil der være, siger hun.

Liberal Alliance har under forhandlingerne været modstandere af idéen om at genindføre en obligatorisk tænketid for forældre, der vil skilles. Men regeringspartiet er med aftalen gået med på et kompromis.

- Der er ikke nogen, der er i tvivl om, at det ikke er vores kop te. Men vi mener, at det er afgørende, at vi får et nyt system til gavn for de børn, der kommer i klemme. Det her er kompromisset, siger familieordfører Laura Lindahl (LA).

Dansk Folkeparti glæder sig omvendt over refleksionsperioden. Partiet foreslog oprindeligt en separationsperiode på seks måneder for forældrepar, der ville skilles.

- Tid til eftertanke er vigtigt. Det er aldrig skadeligt, at tænke sig om. Hverken for forældrene eller børnene, siger børneordfører Pernille Bendixen (DF).

Lovforslaget fremsættes til efteråret og ventes at træde i kraft 1. april 2019.