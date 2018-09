Enhedslisten vil have Danske Bank i krydsforhør

Sagen om hvidvask i Danske Bank ser ud til at have så stort et omfang, at banken bør forklare sig over for politikerne i Folketinget.

Det mener Enhedslisten forud for, at Danske Bank onsdag offentliggør sin interne undersøgelse af sagen.

Enhedslisten vil indkalde banken til en offentlig høring i Folketingets Erhvervsudvalg.

- Det er jo tydeligt for enhver, at Danske Bank udgør en latent trussel mod stabiliteten i den finansielle sektor. Det skal simpelthen stoppe, siger partiets finansordfører, Rune Lund.

Han håber at kunne få flertal for at invitere Danske Bank til en høring.

For selv om banken onsdag præsenterer sin interne undersøgelse af sagen, vil der stadig være mange spørgsmål, mener han.

- Når vi ser sådan en milliardskandale, er det vigtigt, at banken kommer til os som lovgivere og giver os en forklaring på, hvordan den her skandale kan være blevet så stor, siger Rune Lund.

- Og det er også vigtigt for os som lovgivere at kunne stille direkte kritiske spørgsmål. Det er helt essentielt for bekæmpelsen af hvidvask og for demokratiet.

Det er Berlingske, der i første omgang har afdækket, at Danske Bank har medvirket til hvidvask. Det er sket i bankens estiske filial.

Ifølge avisen er afdelingen i Estland fra 2007 til 2015 blevet brugt til hvidvask af mindst 53 milliarder kroner for alt fra styret i Aserbajdsjan til russiske rigmænd tæt på Vladimir Putin.

Danske Bank lukkede ned for de mistænkelige kunder i 2015, men sagen kom først frem i 2017, og banken har senere erkendt, at den var for længe om at opdage problemerne og sætte en stopper for ulovlighederne.

Et af de store spørgsmål er, hvor meget bankens nuværende topchef, Thomas Borgen, har kendt til ulovlighederne.

Sidste år i maj var Danske Bank sammen med Nordea til en høring i Folketingets Skatteudvalg om hvidvask.

Dengang beklagede storbankerne, at de var blevet misbrugt af kriminelle.