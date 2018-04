Enhedslisten står foran stor udskiftning ved næste valg

Der er snart udskiftningsdag hos Enhedslisten, som fredag til søndag har årsmøde i København.

Næsten halvdelen af de 14 personer, som blev valgt ind i Folketinget for partiet i 2015, er fortid ved det næste valg.

Stemmeslugeren Johanne Schmidt-Nielsen forsvinder på grund af Enhedslistens rotationsprincip. Det samme gælder for talknuseren Pelle Dragsted.

Maria Reumert Gjerding har for nylig forladt partiet, da hun blev valgt til præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Og Nikolaj Villumsen, partiets udlændinge- og integrationsordfører, har meddelt, at han er fortid i Folketinget, hvis han vælges til Europa-Parlamentet i 2019.

Hvis Villumsen smutter, vil hele 6 af de 14, som blev valgt ind i 2015, være væk.

Normalt koster det for et parti at miste så stor en del af sine folketingsmedlemmer. Det siger valgforsker Robert Klemmensen fra Syddansk Universitet.

- Personlige relationer i politik og på Christiansborg betyder noget. Det mister Enhedslisten.

- Og navnegenkendelse har betydning for, hvordan vælgere sætter deres kryds, siger Klemmensen.

Men både Klemmensen og Kasper Møller Hansen, valgforsker ved Københavns Universitet, vurderer, at det måske netop er Enhedslisten, som bedst kan klare at miste mange profiler på samme tid.

- Deres vælgere stemmer langt mindre personligt end resten af vælgerne. De har en kollektiv identitet i Enhedslisten, siger Kasper Møller Hansen.

Måske det også er derfor, at Pernille Skipper, partiets politiske ordfører, tager udskiftningen med ro.

- Selvfølgelig er det nogle mennesker, der er rigtig dygtige, som vi kommer til at savne, og som er guld værd. Men jeg er ikke nervøs.

- Enhedslisten har prøvet det før. Vi er vant til at have et rotationsprincip, og vi er vant til, at store profiler må skiftes ud. Det giver plads til andre.

- Det er ikke en overraskelse for os, at når man har siddet herinde i omkring ti år, så skal man ud og lave noget andet, siger Skipper.

Der er senest folketingsvalg i juni 2019.