Christian Poll, landbrugsordfører for Alternativet:

- Helt at tilbagebetale skatter, synes jeg er voldsomt. Det er almindelige, kendte udgifter, landmændene har hvert år. Hvis vi begynder at lempe på det, kan man finde alle mulige årsager til, at andre ikke skal betale deres skatter, eller skal have dem tilbagebetalt. I stedet kan man lempe nogle af de grænser, der er, og for eksempel udbetale støtte tidligere. Det er et erhverv, som selv er endt i den situation. Vi betaler meget til landbruget i forvejen gennem landbrugsstøtten, så landbruget får i forvejen mange penge fra hver enkelt borger i Danmark. Vi burde hjælpe landbruget til at lave en klimasikringsfond, hvor landbruget selv bygger penge op, så de er klar til at hjælpe de nødlidende indenfor deres erhverv i særlige situationer.