Enhedslisten kræver plads ved bordet mellem S og R

Vi er betydeligt større end De Radikale, og det bør indflydelsen efter et valg afspejle, lyder det fra EL.

Enhedslisten har ikke tænkt sig at lade den radikale leder, Morten Østergaard, sidde alene ved et forhandlingsbord og øve indflydelse på Socialdemokratiets politik efter et valg.

Det fastslår Pelle Dragsted, der er medlem af Enhedslistens gruppebestyrelse, efter at Østergaard har stillet et krav om en "skriftlig garanti" fra S-formand Mette Frederiksen, hvis R skal pege på hende som statsminister.

- Det er helt oplagt, at hvis der skal foregå forhandlinger om kursen for en ny regering, så kommer de selvfølgelig ikke til at foregå alene mellem Radikale og Socialdemokratiet, siger Dragsted.

- Enhedslisten er det næststørste parti i den her blok. Vi er betydeligt større end R. Selvfølgelig har vi ikke tænkt os at lade de to partier forhandle en aftale alene.

Mens Enhedslisten og De Radikale ser ens på meget udlændingepolitik og miljø- og klima, så er der store forskelle i den økonomiske politik.

Netop på den økonomiske politik havde De Radikale held til at sætte store aftryk, da S, R og SF forhandlede regeringsgrundlag i 2011. De foregik på Hotel Crowne Plaza, der blev kendt som "det sorte tårn".

Og Morten Østergaard bruger netop de regeringsforhandlinger som eksempel, når han skal forklare, hvad det egentlig er, han kræver af S efter næste valg - også selv om S denne gang har meldt ud, at partiet vil danne regering uden R.

- Sidst, vi havde flertal, var det en tur op i det her herostratisk berømte sorte tårn, hvor vi aftalte regeringsgrundlag, siger Morten Østergaard.

- Min besked til Socialdemokratiet er bare: Selv om man går efter at danne en ét-partiregering, så slipper man ikke for en forhandling med os om, hvilken politisk kurs der skal være, hvis vi skal bakke op.

Pelle Dragsted opfatter Østergaards krav som en helt naturlig udmelding.

- Det er vores opfattelse, at de partier, som skal levere mandaterne bag sådan en regering, selvfølgelig også skal høres, siger han.

Spørgsmål: Risikerer I ikke at sende Mette Frederiksen i armene på Kristian Thulesen Dahl, så hun danner en regering baseret på DF's mandater?

- I sidste ende er det jo Socialdemokratiets valg. Hvis DF skifter side og stiller sig til rådighed som parlamentarisk grundlag, så må S tage stilling til, hvem de ønsker som parlamentarisk grundlag, siger Dragsted.