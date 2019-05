Enhedslisten får ikke stemme fra eget medlem ved EP-valg

Folketingsmedlem for Enhedslisten Christian Juhl agter ikke at støtte Enhedslisten ved EU-parlamentsvalget.

Til daglig sidder Christian Juhl i Folketinget for Enhedslisten. Partiet kan dog ikke se frem til at få hans stemme ved EU-parlamentsvalget.

Det fortæller han i et interview med TV2.

Enhedslisten besluttede i 2016 at stille op til Europa-Parlamentet som selvstændig liste for første gang i 2019.

Men Christian Juhl, der har været medlem af Folketinget siden 2011, mener, at det er en forkert beslutning - og at det meget vel kan få negative konsekvenser for Folkebevægelsen mod EU, som Enhedslisten traditionelt har støttet ved valg til Europa-Parlamentet.

Hvis det viser sig at ende med, at Enhedslisten får et mandat, og Folkebevægelsen mod EU ikke gør, er det efter min mening et meget dyrt mandat, siger Christian Juhl til TV2.

Christian Juhl stiller selv op for Folkebevægelsen mod EU ved valget, ligesom han gjorde det i 2009 dog uden at blive valgt.

Dermed fører Christian Juhl en særpræget valgkamp, da han til EU-parlamentsvalget stiller op for Folkebevægelsen mod EU, og til Folketingsvalget stiller han op for Enhedslisten.

Flere målinger har vist, at den EU-kritiske bevægelse balancerer på kanten af at opnå valg, skriver TV2. Enhedslisten står derimod til at få et mandat.

- Det er jo en af grundene til, at jeg anbefalede, at Enhedslisten ikke skulle stille op, siger han.

Juhl frygter desuden, at det kan blive svært for Folkebevægelsen mod EU at komme tilbage i parlamentet, hvis først den bliver stemt ud.

Han har hele tiden været åben om sin modstand mod Enhedslistens selvstændige opstilling.

Beslutningen om at stille op til EU-parlamentsvalget har længe været diskuteret i Enhedslisten. Men siden stiftelsen i 1989 har linjen været, at man opfordrede til at stemme på Folkebevægelsen mod EU.

I 2013 afviste et flertal på Enhedslistens årsmøde en selvstændig opstilling, men tre år senere lykkedes det altså.

Folkebevægelsen mod EU havde sin storhedstid i 1980'erne og fik ved parlamentsvalgene i 1984 og 1989 henholdsvis fem og fire mandater i Europa-Parlamentet.

Siden da er partiet gået tilbage, og ved samtlige valg siden 1999 har bevægelsen fået ét mandat i Bruxelles.