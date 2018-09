De Radikale er uenige om, hvorvidt partiet skal føre en benhård linje mod Socialdemokratiet om udlændingepolitik, og partileder Morten Østergaard har ikke fuld støtte i folketingsgruppen.

Det siger politisk kommentator Hans Engell før De Radikales landsmøde, der starter lørdag på Hotel Nyborg Strand.

For nylig affyrede Socialdemokratiets Mogens Lykketoft (S) en bredside mod De Radikale i Politiken. Han anklagede sin gamle regeringspartner for at stoppe S og bane vej for Dansk Folkeparti i Løkkes næste regering.

- Lykketofts indlæg havde helt klart adresse til en del af Det Radikale Venstre. Det er blandt andet Marianne Jelved, Martin Lidegaard, Ida Auken og Lotte Rod samt flere i baglandet, som ser kritisk på kursen over for Socialdemokratiet, mener Hans Engell.

- Lykketoft mindede om, at De Radikale selv har spillet hard ball. Senest da de skulle danne regering i 2011.

Da måtte Mette Frederiksen (S) som beskæftigelsesminister i Helle Thornings (S) S-R-SF-regering forringe efterløn og forkorte dagpenge til to år, fordi De Radikale havde flertal for reformen med Løkke og DF, påpeger Hans Engell.

- Det var ved at slå Socialdemokratiet til blods. De Radikale ville ikke give sig. Som (daværende partileder Margrethe) Vestager sagde: Sådan er det jo. Dette er et advarselssignal til De Radikale fra en S-nestor, mener den politiske kommentator.

Landsmødet bliver spændende efter partiets historiske brud med S. Mette Frederiksen vil kun danne en rød S-mindretalsregering. Omvendt kræver Morten Østergaard skriftlige garantier for at støtte hende, påpeger Hans Engell.

- Der er skabt en virkelig hård kant mellem de to partier. De har historisk samarbejdet og siddet i regering i rigtig mange år. Ved landsmødet vil jeg lytte nøje efter, om der er opbakning til Morten Østergaards linje, siger Hans Engell.