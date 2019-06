Engell: Alle partier giver og tager i regeringsaftale

Kort før midnat tirsdag aften lykkedes det S-formand Mette Frederiksen at blive enig med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten om at danne en ny socialdemokratisk ledet regering.

Udgangspunktet for den nye regering er en 18 sider lang tekst om den politiske retning de næste fire år.

Og selv om Socialdemokratiet kommer til at betale en pris for regeringsmagten, har Mette Frederiksen måttet give færre indrømmelser, end man kunne have troet, mener politisk kommentator Hans Engell.

- Samlet set må man sige, at for Mette Frederiksen har det været et meget fint forløb, siger han og er ikke tilbageholdende med et udnævne den kommende statsminister som den store vinder efter 20 dage med regeringsforhandlinger.

Samtidig mener Hans Engell, at de tre støttepartier også kan være tilfredse med den politiske aftale.

Han kalder det usædvanligt, at partier, som udgør et parlamentarisk grundlag, men ikke selv indgår i regering, er med til at skrive det grundlag, en ny regering skal arbejde ud fra.

- Det er ikke sådan, man kan sige, at der en kæmpe vinder, og så er alle de andre tabere, siger Hans Engell.

- Der er meget store indrømmelser på det grønne område, siger han og nævner også minimumsnormeringer i den sammenhæng.

Hans Engell vurderer, at Radikale er det af de fire partier, som kommer svagest ud af forhandlingerne.

- Hvis man skal tale om nogen, som kommer lidt forslået ud af det, er det nok De Radikale, som spændte buen meget stramt. Hverken Enhedslisten eller SF havde regnet med at komme i regering, men det havde Radikale, siger den politiske kommentator.