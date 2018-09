15 styks romkugler til en kunde et sted ude i landet. Onsdag begyndte Nørre Aaby Bageri at sende kugler ud af huset. Foto: Carsten Bjørn Bak Matthiesen

De er små, de er runde, og de er brune. Og folk kan ikke få nok. Onsdag formiddag lancerede Nørre Aaby Bageri en ny forretningsstrategi, der skal få deres romkugler ud i hele landet, selv om kunderne ikke kan komme til Nørre Aaby. Pakket i æggebakke-lignende emballage og med et køleelement i bunden, leveret af GLS, kan romkugle-elskere i kongeriget få stillet deres trang. 15 styks for 199 kroner inklusiv forsendelse. I marts vandt bager Carsten Bjørn Bak Matthiesen titlen for Danmarks bedste romkugler. Siden da har romkugle-succesen ingen ende villet tage. Det gør den bestemt heller ikke nu. - Jamen, det er faktisk lidt skræmmende. Jeg har lige fyldt en indkøbsvogn med 20 æsker med romkugler, som jeg har sendt af sted med GLS. Bare i den første time, efter vi annoncerede det på Facebook i formiddags, fik jeg mange bestillinger. Ét er at sidde ved skrivebordet og tænke over det, noget andet er at telefonen eksploderer med sms'er med bestillinger, siger bageren, der gennem længere tid har forberedt den nye forretningsstrategi.

Når landet rundt Romkuglerne kan nu leveres fra dag til dag, hvis man bestiller mellem mandag og torsdag. men allerede på den første dag med romkugle-forsendelser, kan bageren se, at det kommer til at kræve en anden og hurtigere rutine, hvis han skal sende flere tusinde kugler ud af butikken på denne måde. - Vi skal have lavet en fast aftale med GLS, for det tager lang tid at registrere hver enkelt pakke. Så er det bedre, at de henter en hel indkøbsvogn ad gangen, siger Carsten Bjørn Bak Matthiesen, der er lidt forpustet over, hvor travlt han har haft. Den første forsendelse af romkugler lander i morgen i Hundested, Helsingør, Hellerup, Aarhus, Ikast, Bjæverskov og mange, mange andre steder.