Endelig afgørelse: Højesteret frifinder 40-årig læge i Svendborgsagen

Højesteret i København har nu sat endeligt punktum i Svendborgsagen, hvor en 40-årig læge først blev frifundet i byretten, men senere dømt for forsømmelse og skødesløshed i landsretten for sit virke i forbindelse med en 66-årig patients død. Foto: Tariq Mikkel Khan/Scanpix

Onsdag satte Højesteret det sidste retslige punktum i Svendborgsagen. Den 40-årige læge, som først blev frifundet i byretten og senere fundet skyldig i landsretten er nu endeligt frifundet i en sag, der har fået store dele af den danske lægestand på barrikaderne.

Et flertal i Højesteret omstøder onsdag landsrettens dom og frifinder den 40-årige læge i den såkaldte Svendborgsag. Højesteret har vurderet sagens omstændigheder og finder ikke, at lægen har udvist en grad af uagtsomhed, der kunne betegnes som grovere forsømmelse eller skødesløshed i hendes virke som læge, da en 66-årig mand døde. Flertallet lagde især vægt på, at lægen gav en sygeplejerske besked om at måle blodsukker på patienten, at lægen kunne forvente, at sygeplejersken gav hende besked, hvis der måltes påfaldende værdier ved undersøgelsen, og at hun kunne forvente, at patienten tillige ville få målt sit blodsukker i forbindelse med den sædvanlige morgenmedicin cirka 4 timer senere.

Diabetes-patient døde Sagen handler om en 66-årig sydfynsk mands død i august 2013 og om potentielle fejl begået i forbindelse med dødsfaldet. Patienten blev hentet i ambulance og indlagt via Fælles Akutmodtagelse på Svendborg Sygehus med mavesmerter, hvorefter den 40-årige læge, der var forvagt, konstaterede, at den 66-årige led af sukkersyge. Hun bad herefter med en mundtlig besked en sygeplejerske måle mandens blodsukker. Lægens ordination på målingen blev dog ikke skrevet i journalen. Målingen blev ikke udført, og ingen andre opdagede i de følgende timer sukkersygen, fordi ingen - bortset fra en kirurg, som alene orienterede sig efter kirurgiske forhold - læste den 66-åriges patientjournal. Retten i Svendborg frifandt i april 2017 både den 40-årige læge og den læge, der var bagvagt. I august omstødte landsretten dommen i forhold til den 40-årige læge, som nu findes skyldig i forsømmelse og skødesløshed efter autorisationslovens paragraf 75. Landsretten understreger dog, at lægen ikke er skyldig i patientens død, men alene i ikke at have sikret sig, at den mundtlige besked til sygeplejersken om måling af blodsukker blev fulgt udført.

Skabte usikkerhed for læger Venstres sundhedsminister Ellen Trane Nørby kom i slutningen af januar landets sundhedspersonale i møde med et udspil med otte initiativer, som skal genoprette tilliden til Styrelsen for Patientsikkerhed og sikre sundhedspersonalets retssikkerhed. Lægeforeningen kaldte udspillet en god start, men foreningens formand Andreas Rudkjøbing udtalte ved Højesteretssagens start i sidste uge, at foreningen ville kræve ændringer i brugen af paragraffen om skødesløshed, hvis Højesteret stadfæstede dommen fra landsretten. - Dommen i landsretten skabte en utrolig usikkerhed om, hvad der skal dokumenteres og hvornår, og om man i virkeligheden går rundt i risiko for at få en bødestraf som her for grov uagtsomhed ved sådan set at lave helt almindeligt lægearbejde med de forhold og rammer, vi har fået stillet til rådighed. Den stærkt kritiserede styrelse har spillet en markant rolle i både Svendborgsagen og sagen fra OUH, hvor Retten i Odense frifandt en overlæge for forsømmelse i forbindelse med en patients død af en overdosis metadon, som en sygeplejerske er blevet straffet for at have givet uden lægens vidende. Styrelsen har længe været lagt for had, fordi den ifølge læger, sygeplejersker og tandlæger har for stort fokus på at jagte og straffe enkeltpersoner uden at tage højde for arbejdsbetingelserne i den travle hverdag på blandt andet sygehusene. Omkring hver tredje af landets 30.000 læger har skrevet under på et mistillidsvotum til styrelsen - et initiativ taget af OUH-overlægen Kristian Rørbæk Madsen, der senere fik besøg af styrelsens direktør på en døgnvagt på intensivafdelingen.