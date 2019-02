En værdig politimorder

Jamen, selvfølgelig skal en falleret og bedrageridømt finansmand da i Folketinget. Når Klaus Riskær kan skaffe 21.109 underskrifter på, at han skal have lov til at stille op med sit eget parti, så skal vælgerne selvfølgelig også have mulighed for at stemme ham ind i landets lovgivende forsamling.

Det mener i hvert fald Dansk Folkepartis Søren Espersen, der i en Twitterdebat med Søren Pind nåede frem til, at selv politimorderen Palle Sørensen, der under en flugt fra politiet i 1965 skød og dræbte fire betjente ville være værdig til at sidde i Folketinget. Hvis han ellers kunne skaffe stemmerne - og var levende.

Andre var til gengæld klare i deres afvisning af Klaus Riskær som en værdig repræsentant for folkestyret, da han i denne uge meddelte, at han nu er parat til at stille op med sit eget parti.

"Hold dig fra Riskær" var chefredaktør Dyrbys anbefaling i BTs leder, hvor han blandt andet hyggede sig med, at Riskær skriver i sit principprogram, at "kernefamilien er en bærende konstruktion". Riskær har som bekendt seks børn med fem forskellige koner og kan næppe selv siges at have langvarig erfaring med kernefamilien.

Til gengæld har Riskær indgående erfaring med økonomisk kriminalitet, som har givet ham fast ophold i statsfængslet i Sdr. Omme i fem år og har efterladt en samlet gæld på 169 millioner kroner. Faktisk må Klaus Riskær hverken bestride offentligt betroede erhverv eller åbne selvstændig virksomhed.

"Riskær ville ikke kunne få job som gadebetjent eller åbne en pølsevogn", skrev Nikolaj Bøgh, der stiller op for de konservative, i en harmdirrende kommentar under overskriften "Seriebedrageren Klaus Riskær er valgklar, men ikke værdig" i internetmediet POV.

Og selv om Klaus Riskær skulle få stemmer nok til at komme i Folketinget, så vil Nikolaj Bøgh gøre sit til, at Klaus Riskær ryger ud igen . Den mulighed har han ifølge grundloven, der siger at en person "i almindeligt omdømme" skal være værdig til at sidde i Folketinget.

"For min del af sagen er klar: Jeg håber, vælgerne afviser Riskær på valgdagen, men skulle det ikke ske, så vil jeg, såfremt jeg selv bliver valgt, stemme imod hans valg, når Folketingets udvalg til Valgs Prøvelse bringer det op. Og hvis udvalget ikke som forventet tager initiativet, vil jeg selv gøre det, slutter Nikolaj Bøgh".

Med andre ord er balladen om Klaus Riskær først lige begyndt. Mest bekymret bør Lars løkke nok være. Han kan vælge mellem at støtte sig til Riskær og på den måde være med at til legitimere hans comeback. Eller han kan være med til at holde Riskær ude i kulden og på den måde se gode borgerlige stemmer gå til spilde.

Løkke må stille sig selv spørgsmålet: "Kan en notorisk seriebedrager være en god lovgiver". Og det kan han måske. Mange vil sikkert mene, at Klaus Riskær er noget mere værdig end en politimorder.