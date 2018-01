En undskyldning fra en brødebetynget LA-leder og fire reaktioner

5

Fortsæt kampen, selvom det er hårdt! De liberale vælgere, som tror på hele ideen om mindre kontrol og mere frihed i alle aspekter, holder ved. Dem, der kun har stemt LA for at få mere til sig selv, forsvinder måske nu. Jeg er stolt af at være liberal og tror stadig på, at de mange tiltag for mere frihed kommer fra jer. Og der er fantastisk mange gode LA-politikere rundt om i landet, som har hjertet på rette sted og kæmper for et bedre Danmark og ikke kun for skattelettelser!

Signe Lærke Petersen, Ferslev