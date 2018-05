En stemning af brud på grundloven

Hvad har Tuk, Hjelm og Kramme til fælles?

Jo, de er såmænd allesammen rodet ind i den mere og mere mystiske Tibet-sag. Det er som bekendt sagen, hvor Københavns Politi af egen drift mente, at det var på sin plads at tilsidesætte grundloven og stoppe tilfældige danskere, der viftede med tibetanske flag langs den rute, som den kinesiske præsident Hu Jintaos kørte under sit besøg i København i juni 2012.

Forklaringen på, at politiet på den måde tilsidesatte vores allesammens ytringsfrihed har indtil nu været, at det var noget, de selv fandt på.

Det var med andre ord almindelige gadebetjente, der på eget initiativ og uden stående ordre havde taget hånd om Danmarks udenrigspolitik af frygt for at milliardstore handelsaftaler med Kina kunne gå i vasken, hvis præsident Hu så et tibetansk flag på sig rundtur.

Den forklaring var imidlertid så fantasifuld, at de to ledende politifolk, Henrik Oryé og Claus Hjelm, blev sigtet for at lyve i retten.

Men indtil videre er Udenrigsministeriet gået helt fri af sagen. Det eneste som Tibet-kommisionen, der blev nedsat til at undersøge sagen, kunne konkludere var, at Udenrigsministeriet "bidrog til en stemning, der via PET forplantede sig til Københavns politi".

Desværre var der ingen håndfaste beviser på Udenrigsministeriets rolle i sagen. Alle mails var nemlig meget belejligt blevet slettet.

Men i denne uge kom det så frem, at det er de måske ikke alligevel. Selv om formanden for Tibet-kommissionen, landsretsdommer Tuk Bagger, aldrig kom igennem med at få mails udleveret fra ministeriet, så har P1 orientering gravet sig frem til, at Udenrigsministeriet faktisk gemmer sine mails på ikke færre end tre måder.

For det første er der et almindeligt backup-system. For det andet er der komprimeringssystemet Enterprice Vault. Og endelig er der ministeriets officielle mailboks, der aldrig slettes.

Det kom bare ikke frem, da Tibet-kommissionen bad Udenrigsministeriet aflevere relevant materiale. I stedet bad ministeriet 101 medarbejdere om at kigge efter i deres mailboks, om der kunne være noget, der kunne føre til at de ansatte i ministeriet kunne drages til ansvar for ulovlige ordrer om at stoppe de fredelige demonstranter.

Det var der sjovt nok ikke nogen, der kunne finde. Kun to af de 101 medarbejdere reagerede på opfordringen. de afleverede tilsammen otte mails, som ikke rigtig kunne bruges til noget.

Om de glemte mails kan afsløre, hvad der i virkeligheden foregik, da Københavns Politi valgte at tilsidesætte grundloven, kan man håbe. Men sagen ligner mere og mere noget, som alt for mange ikke har lyst til at der skal kastes fuldt lys over.

Advokat Mads Kramme, der repræsenterer den ene af de tiltalte politifolk, meddeler, at hans klient ikke har løjet i retten. Statsministeriet har heller ikke afleveret sine mails til Tibet-kommissionen - og Statsministeriet reagerer ikke på P1's henvendelser i sagen.

Foreløbig er det eneste ansvar i sagen placeret hos to mellemledere i Københavns Politi. Indtil videre må de alene bære ansvaret for, at Danmarks grundlov blev tilsidesat for at give en kinesisk præsident en god køretur gennem København.