En reform med flere tabere

2 Restgruppe er ude

Ifølge Peter Koudahl, seniorforsker på VIVE, har reformen af erhvervsuddannelserne sorteret en hel gruppe unge fra med mindstekravet om karakteren to i dansk og matematik - nemlig dem, som lærte at læse og regne under uddannelsen til tømrer, smed eller maler, fordi de nu fandt det relevant.

- Tidligere havde en tredjedel af de færdiguddannede på erhvervsuddannelserne en læsescore på Pisas laveste niveau, men de kom alligevel ind på skolerne og blev færdige. Det kan de ikke nu på grund af karakterkravene. Vi ved ikke rigtig, hvor de nu søger hen, men de er nok på VUC, produktionsskoler og andre steder, siger Peter Koudahl.