En ny regering har en bunke hasteopgaver på skrivebordet

Inden for de kommende måneder skal den nye regering blandt andet fremsætte et finanslovsforslag.

De nye ministre i den socialdemokratiske regering har indtaget deres ministerkontorer.

Og mens sommeren for de fleste betyder ferie, må ministerholdet straks i gang med arbejdet. Der venter nemlig den nye regering en række store opgaver, som ikke kan udskydes.

På finansminister Nicolai Wammens skuldre ligger opgaven med at udarbejde et forslag til en finanslov, som skal fremsættes senest 1. september.

Oveni det skal regeringen også indgå en aftale med kommunerne og regionerne om næste års budget.

- Det er kompliceret, for der er kun de penge, der er, og der er store forventninger - både til minimumsnormeringer og et løft af velfærden, siger politisk kommentator Noa Redington.

- Man kan ikke levere det hele i første finanslov, men det vil være noget af en fuser for den nye regering, hvis man ikke får en oplevelse af et klart retningsskifte.

Ud over de bundne opgaver om det kommende års økonomi, sagde den nye statsminister Mette Frederiksen torsdag, at det første den nye regering tager fat på, er arbejdet med at sikre en differentieret pensionsalder.

Det er på trods af, at det ikke er en del af den tekst på 18 sider, som den nye regering bygger på.

Det er nu regeringens opgave at gøre rede for, hvad den vil gøre ved sit helt store valgløfte.

- Det er helt uklart, men Socialdemokratiet bliver nødt til at skabe en troværdighed om, at man vil prøve at løfte opgaven. Det har Mette Frederiksen selv sagt meget bombastisk, at hun vil stå i spidsen for, siger Noa Redington.

Og så er der klima, hvor regeringen har sat så ambitiøst et klimamål, at den ikke engang selv har et bud på, hvordan man kommer derhen.

Ifølge politisk kommentator Hans Engell, er der en klar forventning om, at regeringen ruller noget klimapolitik ud hurtigst muligt.

- Man kan ikke ændre alt med et slag, men de står og skal tage konkret stilling til, hvad man stiller op, siger Hans Engell.

I kulturministeriet skal der også træffes hurtige beslutninger. Kulturminister Joy Mogensen skal snarest skal tage stilling til udbuddet af den fjerde FM-radiokanal, FM4, som i dag er drevet af Radio24syv.

Udbuddet af FM-radiokanalen var en del af et omdiskuteret medieforlig, som den netop afgåede regering indgik sammen med Dansk Folkeparti, og den nye kulturminister skal nu finde ud af, om der stadig er opbakning til udbuddet.

Radio- og Tv-nævnet har i den forbindelse besluttet at udskyde afgørelsen af, hvem der skal overtage FM4-båndet i 14 dage.

- Det ligger højt på min dagsorden, at vi kan få en hurtig afklaring. Jeg vil derfor drøfte sagen med medieordførerne, så snart det kan lade sig gøre, lyder det fra Joy Mogensen i en skriftelig kommentar til Ritzau.