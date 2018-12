En kvart milliard kroner skal sætte turbo på grøn energi

En robot, der kan reparere en vindmøllevinge midt ude på havet, og en klimavenlig produktion af det ellers skadelige ammoniak.

De to projekter er blandt de 46 projekter, som har fået del i støtteprogrammet EUDP, der har uddelt 234 millioner kroner til at fremme grønne løsninger.

Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) mener, at pengene er givet godt ud.

- De bidrager med viden om fremtidens grønne projekter, og så bidrager de i allerhøjeste grad med at øge eksporten af energiteknologiske løsninger.

- For hver støttekrone, der bliver givet, øger vi eksporten med to kroner, siger Lars Christian Lilleholt.

Flere af modtagerne er store internationale koncerner som vindmølleselskabet Siemens Gamesa og industrivirksomheden Haldor Topsøe.

Lars Christian Lilleholt mener, at støttekronerne er nødvendige for at fremme grøn energi, selv om nogle af modtagerne er milliardforetagender.

- Med de her penge får vi løsninger, som ellers ikke ville blive fremmet. Jeg er helt overbevist om, at de her penge er givet godt ud.

- Der er brug for at forske og udvikle nye løsninger, der kan hjælpe med den store klimaudfordring, som verden står over for.

- Skal vi være i front, så er det vigtigt, at vi hele tiden satser på de nyeste teknologier, og det bidrager de her penge til, siger Lars Christian Lilleholt.

Virksomhederne eller organisationerne bag de 46 projekter bidrager selv med 147 millioner kroner.

EUDP står for Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram. Næste år er puljen på 430 millioner kroner.

Regeringen har sat som mål i 2024 at bruge 1000 millioner kroner på energiforskning, hvoraf en stor del af pengene vil være under EUDP-programmet.

Tilskuddene gives til projekter inden for teknologiområder som blandt andet vindkraft, solenergi og energieffektivitet.