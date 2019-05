Elton John overbeviser anmeldere i nostalgisk næsten-farvel

Den 72-årige spillemand leverede en hitparade i Royal Arena til stor glæde for de danske anmeldere.

Som en del af sin "Farewell Yellow Brick Road Tour" spillede popveteranen Elton John lørdag aften i Royal Arena i København.

Men at der næsten var tale om en dansk afskedskoncert for den 72-årige britiske sanger, sangskriver og pianist, var ikke til at mærke.

I hvert fald ikke hvis man skal tro de danske anmeldere, som deler rundhåndet ud af stjernerne for et energisk og nostalgisk show.

Med tre gange fem ud af seks stjerner er B.T., Berlingske og Jyllands-Posten de mest positive.

- Hvis Elton John virkelig stopper, så stopper han på toppen, konkluderer B.T's Kristian Dam Nygaard.

Med sit store bagkatalog spillede popikonet alt, hvad man kunne forvente og leverede et overbevisende show, mener anmelderen. Kun enkelte sange, der blev trukket lidt i langdrag trækker ned.

Elton Johns igangværende tour, som efter sangerens eget udsagn bliver hans sidste, består af over 300 koncerter og løber flere år endnu.

Allerede 6. juni vil han igen være i København - denne gang til sit formodentlig egentlige danske farvel.

Her kan fans med en billet godt glæde sig, mener Berlingskes Birgitte Borup.

- Elton John optrådte med den autoritet, man kun får af ægte, storladent talent, kombineret med erfaringen fra et langt liv på scenen, skriver hun.

Også Jyllands-Posten har store roser til den disciplinerede spillemand, som sendte "hit-ekspressen gennem arenaen med nostalgisk magi".

Anmelder Anders Houmøller Thomsen så blandt andet et højdepunkt i storhittet "Candle In The Wind".

- Mange øjne i salen blev blanke, da turen kom til "Candle in the Wind", der melodisk synes drevet af en evighedsmaskine. Som showman har Elton John ikke selv været et flakkende lys i vinden. Han har overlevet på gammeldags arbejdsmoral, skriver han.

Politikens anmelder er som den eneste af de fire lidt mere tilbageholdende med sin ros og giver tre ud af seks hjerter.

Simon Lund kalder koncerten for et "uuuuutroligt langt farvel". Han mener trods roser til britens sangstemme og energi, at showet til tider trak ud.

Den 30. maj har det biografiske filmdrama "Rocketman" om Elton John premiere i Danmark.