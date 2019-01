Ellemann på antibiotika-charmeoffensiv i Bruxelles

Når miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) mandag deltager i et rådsmøde med sine EU-kolleger, har han et godt tilbud med i dokumentmappen.

Helt præcist er det planerne om at etablere et internationalt center, der skal forske i den stigende resistens mod antibiotika, som truer verdenssundheden.

Regeringen har forhandlet en FN-aftale på plads, som tager udgangspunkt i, at centret skal ligge i København.

Men inden det kommer så vidt, skal der både laves samarbejdsaftaler med relevante sundhedsorganisationer og lande, der vil være med til at bidrage økonomisk til centret.

- En af forudsætningerne for det internationale centers succes er naturligvis, at centeret får et godt samarbejde med relevante parter.

- Jeg håber derfor, at mine europæiske kolleger og kommissionen vil tage godt imod det kommende center og ser frem til en dialog med interesserede europæiske kolleger, siger Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse.

Og ministeren er ret optimistisk i forhold til at få de påkrævede underskrifter i hus.

- Med den opbakning, som vi møder, peger det i retning af, at centret måske allerede i 2019 kan se dagens lys, vurderer han.

Hovedopgaven for det nye center bliver at løse problemet med, at flere og flere bliver resistente over for de kendte typer antibiotika.

Verdenssundhedsorganisationen WHO skønner, at der sidste år døde én million mennesker på grund af antibiotikaresistens, og at tallet vil stige til 10 millioner i 2050.

Problemet med virkningsløse antibiotika er også en trussel mod blandt andet svineproduktionen. I den forbindelse er Danmark gået forrest med at begrænse brugen af denne type behandling i husdyrproduktionen.