Ellemann antastet af veganer: - Jeg kan ikke udtrykke med ord, hvor vild jeg er med bacon

En træfning på ord mellem Jakob Ellemann-Jensen og en ihærdig veganer har bragt sindene i kog på nettet. Ellemann har senere kaldt sit udbrud for kækt og dumt. Men han står ved, at han elsker bacon.

Video er indtil videre set over 100.000 gange og er flankeret af et ophedet debatspor, hvor dyrevelfærd, veganere, bacon og meget andet diskuteres.

POLITIK: Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), der er valgt i Østjyllands Storkeds, var fuldstændig klar i spyttet, da han på dagen for Folketingets åbning blev antastet på vej ind i Slotskirken af en repræsentant for Veganerpartiet.

- Folk må spise, hvad de vil. Det gælder både de, der er veganere, og de, der ikke er veganere. Jeg er ikke veganer. Og jeg har det fint med, at folk spiser kød - forudsat naturligvis, at dyrene behandles ordentligt, og at opdrættet sker med respekt og hensyntagen til miljøet, skriver ministeren.

Lidt for kæk og dum

Jakob Ellemann-Jensen er dog ikke helt stolt af måden, han tacklede Henrik Vindfeldts konfrontation på:

- Jeg er simpelthen bare træt af, at jeg skal skældes ud over, at jeg og andre spiser kød, fordi nogen har en anden holdning. Derfor svarede jeg den iøvrigt venlige unge mand lidt for kækt og dumt under dagens rituelle skærsild mod Slotskirken, skriver ministeren på Facebook og uddyber:

- Så svaret var sandt nok. Jeg kan godt lide bacon. Det var bare ikke det, jeg blev spurgt til.