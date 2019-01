Kortere skoledage, mere naturvidenskab og sprog og mindre understøttende undervisning.

Det er mere end fem måneder siden, at regeringen fremlagde en stribe forslag til justeringer af folkeskolereformen fra 2013.

Og efter et usædvanligt forhandlingsforløb ser partierne i Folketinget nu ud til at være tæt på en aftale.

- Det ser godt ud efterhånden. Jeg håber, at alle partier er villige til at give sig. Det er noget, alle forældre og elever efterspørger, siger Alex Ahrendtsen, undervisningsordfører for Dansk Folkeparti.

Socialdemokratiets ordfører, Annette Lind, blev tilbage i november så utilfreds med undervisningsminister Merete Riisager (LA), at S krævede, at forhandlingerne flyttede til Finansministeriet.

Det usædvanlige skridt har båret frugt, mener Annette Lind.

- Jeg håber rigtig meget på, at vi får lavet en aftale, og at vi kan gøre det i denne her uge, siger hun.

Merete Riisager undrede sig over kritikken, men hun gik med til, at finansminister Kristian Jensen (V) overtog styringen.

- Jeg kan kun anvise, hvor løsningerne er, men der er nogle partier, som lige skal vende skråen, så vi kan lande en aftale. Hvis vi gør det i et andet ministerium, så er det fint for mig, sagde Riisager tilbage i november.

Alex Ahrendtsen anklager S for at mobbe ministeren.

- Man vil ikke lade undervisningsministeren føre de forhandlinger til ende. Det er en underlig form for mobning, som jeg ikke har oplevet i de snart otte år, jeg har siddet i Folketinget, siger han.

Annette Lind afviser, at der er tale om mobning.

- Da vi havde forhandlet i to-tre måneder, uden at der skete noget, bad vi om at få det over til finansministeren. Det har hjulpet, siger hun.

- Alex Ahrendtsen burde bruge sine kræfter ved forhandlingsbordet frem for at lave ballade og forsøge at ødelægge forhandlingsklimaet.

SF, der også er en del af folkeskoleforligskredsen, har ikke haft noget ønske om at rykke forhandlingerne væk fra Undervisningsministeriet, oplyser undervisningsordfører Jacob Mark.

Han mener dog ikke, at der er tale om mobning, selv om stemningen ikke har været god hele tiden.

- Det ligner, at DF har travlt med at skyde på Socialdemokratiet. Og så synes jeg, at det virker til, at der er brug for en dialogkaffe mellem Socialdemokratiet og ministeren, siger Jacob Mark.

- Men det vigtigste er, at der er fremdrift nu. Jeg håber virkelig, at vi inden alt for længe kan give skolerne mere frihed, og at børnene kan få en lidt kortere dag i skolen.