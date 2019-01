Elever får fremover kortere skoledage og flere fagtimer

Partierne bag folkeskolereformen er enige om en justering af reformen, som blandt andet betyder kortere skoledage for eleverne. Især for de yngste elever.

Det er regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF, som onsdag morgen er blevet enige om en aftale.

Dermed afslutter det et ret usædvanligt forhandlingsforløb, som blev rykket fra Undervisningsministeriet til Finansministeriet.

Det skete, fordi Socialdemokratiet var utilfreds med undervisningsminister Merete Riisager (LA). Derfor har finansminister Kristian Jensen (V) været med til at køre forhandlingerne i hus.

Det er et lille halvt år siden, at regeringen fremlagde en række forslag til justeringer af folkeskolereformen fra 2013.

Eleverne kan også se frem til 90 ekstra fagtimer. Regeringens oplæg var 480 timer.

Konkret betyder det, at der bliver tilført 90 ekstra fagtimer årligt til fremmedsprog i 5. klasse, billedkunst i 6. klasse og historie i 9. klasse.

I forhold til skoledagens længde betyder aftalen, at skoleugen bliver 2,25 klokketimer kortere for de yngste elever.

Kommunerne og folkeskolerne får for de resterende klassetrin mere frihed til lokalt at tilrettelægge skoleugen.

Det betyder, at de får mulighed for at konvertere op til to timer af den understøttende undervisning til for eksempelvis flere voksne i undervisningen. Det vil ifølge aftalen kunne betyde en afkortning af skoleugen.

- Med aftalen får folkeskolerne nu en større lokal frihed, så det bliver op til den enkelte skole og kommune at indrette en skoleuge, der passer til deres elever, siger Riisager.

- Den beslutning bor bedst hos dem, der kender eleverne og de lokale behov, frem for på Christiansborg, siger hun.

SF's skoleordfører, Jacob Mark, er ganske tilfreds med aftalen.

- Jeg er rigtig glad for, at vi lytter til de mange børn og forældre, der har råbt op om, at skoledagen var blevet for lang.

- Leg, kammerater, sport og hygge er mindst ligeså vigtig de første år i skolen, og nu sikrer vi altså en lidt bedre balance mellem den tid, der er skolens og den tid, der er børnenes egen, siger Jacob Mark.

Dansk Folkeparti er blandt andet glade for, at understøttende undervisning kan konverteres til konfirmationsforberedelse.