Elbæk opfordrer Løkke til at indkalde til møde om Paludan

Stram Kurs har fået underskrifter nok til at komme på stemmesedlen. Uffe Elbæk har sendt brev rundt på borgen.

Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, har været ved tasterne og sendt et brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og de øvrige partiledere på Christiansborg.

I brevet opfordrer Elbæk statsministeren til at indkalde til et møde, hvor formålet er, at diskutere det, som Elbæk kalder "den nye politiske situation".

Det sker, efter at Stram Kurs med Rasmus Paludan i spidsen har nået de tilstrækkelige 20.109 vælgererklæringer.

- For mig er det første gang, at vi ser et højreradikalt parti komme på stemmesedlen, siger han.

- Det er på alle måder et parti - sagt meget kontant - med fascistiske tendenser. Det synes jeg, er en ny politisk situation.

Han understreger, at han altid vil beskytte ytringsfriheden også hos dem, han er uenig med.

Elbæk mener, at den nye situation har "mange demokratiske og etiske dilemmaer" med sig.

- Det er slet ikke sikkert, at vi kan blive enige. Men jeg synes, at vi skal vurdere situationen, siger han.

Enhedslisten har modtaget brevet, og retsordfører Søren Søndergaard fortæller, at partiet dukker op, hvis der bliver et møde.

- Vi er lodret uenige med ham (Paludan, red.). Vi koncentrerer os om at give ham politisk modstand, siger Søren Søndergaard.

Partiet Stram Kurs mener, at islam skal forbydes i Danmark. Desuden skal enhver ikkevestlig person, der har opnået asyl, og som ikke er oprindelig statsborger i et af Danmarks nabolande, udvises, mener partiet.

Stifteren, Rasmus Paludan, blev tidligere i april dømt for racisme. Det skete efter en nedsættende kommentar i en YouTube-video. Dommen blev anket på stedet.

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal godkende vælgererklæringer, før Stram Kurs kan ende på stemmesedlen til valget, der senest skal afholdes 17. juni.

Rasmus Paludan siger til DR, at har meldt partiet som opstillingsberettiget til ministeriet. Han regner med, at en kandidatliste er klar den kommende uge.

Provokunstner og debattør Uwe Max Jensen har sagt ja til stille op for Stram Kurs til folketingsvalget.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra De Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti uden held. Socialdemokratiet ønsker ikke at kommentere brevet fra Uffe Elbæk.