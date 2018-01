Eksperter roser dokumentar om seksuelle overgreb

I "En sten i vores hjerte" har Jette Bitten Glibstrup inviteret sin mor på en strabadserende bjergvandring i Schweiz for om muligt at forstå, hvordan moren kunne undgå at spotte, at datteren i sin barndom og ungdom blev seksuelt misbrugt af sin stedfar.

Meget modigt af mor

Også direktør i Danner, Lisbeth Jessen, roser projektet med "En sten i vores hjerte":

- Filmen løfter hjørner af en fortid, som var præget af en dominerende og manipulerende mand og stedfar. Netop gentagen dominans og manipulation hører under den psykiske vold, som over tid nedbryder den eller de voldsudsattes selvværd og selvtillid, siger Lisbeth Jessen og tilføjer:

- Det kan være én af forklaringerne på, at det har taget 20 år at komme her til for datter og mor. Det er aldrig for sent at lette hjertet over for dem, man elsker. Heller ikke, når det handler om at finde erkendelse, tilgivelse og en ny orientering i vejen ud af en livskrise.

Helle Borrowman, formand for Landsforeningen Spor, der henvender sig til voksne med senfølger af seksuelle overgreb, mener, at "En sten i vores hjerte" burde være fast pensum, hvis man arbejder med udsatte børn, unge eller voksne:

- Det er meget modigt af en mor til et misbrugt barn at stå frem i en dokumentarfilm. Det er mindst lige så modigt, når en voksen kvinde formår at stille sin mor det spørgsmål, der ligger mange på sinde: "Hvordan kunne du undgå at se det?", siger Helle Borrowman.