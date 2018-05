Eksperter: Uforståelige miljølove giver groteske resultater

Klager du over, at naboen har fået tilladelse til at opføre et skur på landet, må naboen ikke opføre skuret, før klagesagen er afgjort. Det sker, fordi klagen som udgangspunkt har opsættende virkning.

Klager du derimod over en tilladelse til at opføre en vindmøllepark tæt på din bolig, kan bygherren ufortrødent gå i gang med at rejse vindmøllerne. Det skyldes, at klagen som udgangspunkt ikke har opsættende virkning.

Reglerne om opsættende virkning i de danske miljølove er ulogiske, inkonsistente og usammenhængende. Det vurderer eksperter i miljøret ifølge Jyllands-Posten.

- Det resulterer i groteske situationer for borgere, virksomheder og organisationer, siger Peter Pagh, professor i miljøret ved Københavns Universitet, til avisen.

Problemet er, at hver lov har hver sin hovedregel om, hvorvidt en klage har opsættende virkning eller ej.

- Det er svært at forklare, hvordan et skur tæt på et vandløb eller opførelsen af en bænk inden for strandbeskyttelseslinjen kan have mere uoprettelige følger for naturen end et større biogasanlæg eller en større svinefarm, siger Peter Pagh.

Peter Pagh og andre eksperter efterlyser nye og enklere regler, som er til at forstå for almindelige mennesker.

- En lov er kun legitim, hvis den er til at forstå, og lovene er ikke håndterbare og ikke forståelige for almindelige mennesker, siger Ellen Margrethe Basse, professor i miljøret ved Aarhus Universitet.

- Det kan fremstå fuldstændigt tilfældigt, om man får tillagt en klage med opsættende virkning eller ej, tilføjer hun.