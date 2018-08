1

I forhold til det, der er kommet frem, er det nok så meget et spørgsmål om, at sagsreglerne er overholdt, vurderer han.

- Da Lemvig Kommune i 2014 gjorde opmærksom på fejlen, blev det - som jeg er oplyst om sagen - diskuteret i finansudvalget, men man gjorde ikke noget for at rette fejlen. Her er hovedpointen, at det er underordnet, om man diskuterer og overvejer. Man skal efterleve de regler, der gælder, og det har man ikke gjort, ikke før nu, siger Frederik Waage.