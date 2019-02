Ekspert: Falck-bagmænd kan risikere straf

Det kan koste bødestraf for tidligere Falck-medarbejdere og medføre større konsekvenser for ambulanceselskabet at overtræde konkurrenceloven. Det vurderer en ekspert i konkurrenceret, efter at en afgørelse konkluderer, at Falck forhindrede Bios i at etablere sig i Region Syddanmark.

Det kan blive dyrt for tidligere Falck-medarbejdere og andre personer, som var involveret i Falcks masterplan mod hollandske Bios.

- Flere personer kan blive straffet med bøde, hvis det bliver bevist, at de har medvirket til at overtræde konkurrenceloven, siger Andreas Christensen, advokat og partner i advokatfirmaet Horten med ekspertise i konkurrenceret.

Onsdag 30. januar kom Konkurrencerådets rapport på Falcks adfærd over for det hollandske ambulanceselskab, og afgørelsen viste, at Falck har overtrådt konkurrenceloven med at lægge forhindringer for Bios i at etablere sig i Region Syddanmark. En detaljeret rapport fra rådet klarlagde efterfølgende, at Falck har hyret kommunikationsbureauer til at udarbejde en masterplan med seks metoder. Strategierne blev brugt i perioden september 2014 - april 2016, efter at Bios vandt udbuddet i Syddanmark.

Anders Christensen mener, at det er for tidligt at vurdere, hvem og hvor mange som kan risikere at blive stillet personligt til ansvar for overtrædelsen af loven.

- Det afhænger af, om det kan bevises, i hvor høj grad der var tale om forsæt eller grov uagtsomhed i sagen, siger han.

Der kan ikke gives fængselsstraf i en sag om overtrædelse af konkurrencelovens paragraf 11, som Konkurrencerådet mener, at Falck har overtrådt. Bøde er den højeste straf, der kan gives til virksomheder eller personer i sådanne sager, ifølge Andreas Christensen.