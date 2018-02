Eksborgmester om V-politikers kokainkørsel: - Ingen begriber, hvad han går igennem lige nu

Nyheden gør indtryk på Fredericias tidligere Venstre-borgmester Thomas Banke, der selv har oplevet det ultimativt bratte fald fra den politiske himmel, efter at et årelangt narko- og medicimisbrug fik så alvorlig indflydelse på hans embedsførelse, at han fik sat stolen for døren.

Venstres Jakob Engel-Schmidt er røget ud i en regulær vinterstorm med store personlige konsekvenser, efter at Ekstra Bladet tirsdag aften kunne fortælle, at han har mistet sit kørekort i tre år, fordi han i sommer blev taget for bilkørsel i kokainpåvirket tilstand. En oplysning han selv har bekræftet.

Jeg var kommet så langt ud, at jeg kun havde to muligheder at vælge mellem: at gå i behandling eller dø ung. Jeg valgte det første

Jakob Engel-Schmidt, 34 år og Venstre-politiker, er blevet frakendt kørekort ubetinget i tre år. Det sker, efter at han i sommer blev taget af politiet for at have kørt bil med kokain i blodet. Det er kommet frem via en aktindsigt, som Ekstra Bladet begærede. Han tog orlov fra folketinget i oktober 2017, dagen efter Ekstra Bladet spurgte forelagde ham forlydender om hans kokainkørsel. Herefter fik han job som udviklingsdirektør på uddannelsesinstitutionen Niels Brock- Det job mistede han onsdag morgen som en konsekvens af sagen. Kort efter mistede han også sin tjans som paneldeltager i TV2 News-programmet "News&Co," og senere onsdag meddelte hans valgkreds i Lyngby-Taarbæk, at han er vraget som kredsens kandidat fremover. Jakob Engel-Schmidt er født i Birkerød og uddannet officer af reserven samt cand.merc. i international business ved CBS i København og International Business School i Storbritannien. Han er tidligere VU-formand og blev første gang valgt ind i folketinget i 2013. (Kilder: Ekstra Bladet, Ritzau, DR og Altinget)

- Det er voldsomt, men jeg vil understrege, at man ikke kan lave en direkte sammenligning mellem mig og Jakob. Jeg havde et årelangt og stort misbrugsproblem. Det er gælder mig bekendt overhovedet ikke for Jakob. Men vi har den oplevelse til fælles, at tæppet er blevet trukket væk under én inden for få timer. Det man kendte i går, er helt anderledes i dag, og i morgen står man i en meget vanskelig situation, siger Thomas Banke.

Siden har han været udviklingsdirektør på Niels Brock. Det job måtte han forlade onsdag morgen, da sagen kom frem. Umiddelbart efter meddelte TV-News, at man her, også som følge af kokain-sagen, ikke længere ønsker at gøre brug af ham som paneldeltager i programmet "News & Co."

- Når sådan noget sker, er det hele livsgrundlaget, der forsvinder, både det politiske engagement og selve karrieren. Det er også det, Jakob oplever nu. Det kan være svært at sætte sig ind i, når ikke man selv har stået i det. Og selv om man er i offentlig tjeneste og ens gøren og laden er et offentligt anliggende, er der ingen, uanset hvor dum, man har været, der fortjener den lidelse, det medfører, uden at jeg dermed bifalder det, der er sket, siger Thomas Banke.

Ud over det bratte karrierefald har de også det til fælles, at de begge har en fortid som VU-formænd og har siddet i VUs bestyrelse sammen. Thomas Banke er to år ældre end Jakob Engel-Schmidt og blev efter kommunalvalget i 2009 Fredericias første borgerlige borgmester i 92 år.

Forhånelser og ydmygelser

Det begrunder han med, at ud over tab af karriere, job og anseelse, er der en række følgevirkninger, hvis konsekvens er følelsesmæssigt og menneskeligt altopslugende.

- Af den offentlig omtale følger der forhånelser og ydmygelser. Man føler sig hængt ud på forsider, og man oplever de voldsomste udfald mod én på de sociale medier. Her er det en gratis omgang at skyde løs, når ens ulykke og fiasko bliver fælleseje for hele landet. Og selv om man godt ved, at man i et offentligt embede er en offentlig person, så er det svært som menneske at kapere. Det gør ondt, og det gør ondt eksempelvis at tænke på, som ung, hvad ens nærmeste, ikke mindst ens forældre, må stå igennem i sådan en forbindelse, siger Thomas Banke.

Fordømmelsesbølgen var ikke alene udmarvende, den gav også en overraskende indblik i den handlingsadfærd, der ligger bag.

- Jeg oplevede mennesker skrive til og om mig i et sprogbrug og med et indhold, der fik mig til at tænke, at dem ville jeg godt nok nødigt møde og stå ansigt til ansigt med. Men nogle af dem har jeg så rent faktisk mødt alligevel, og her har de optrådt søde og rare, som mennesker er flest. Virkeligt besynderligt så forskellige folk kan være afhængigt af, om de sidder bag en computer og skriver til folk eller om de møder folk i virkeligheden. Jeg kan kun opfordre alle til nu, da Jakob er i fokus, at udvise lidt empati og sige til sig selv, at alle mennesker begår fejl - og stille spørgsmålet: Hvad nu hvis det var dig selv?