Eks-minister raser over kommentatorer: Chokerende så lidt de ved

- Der er ingen grænser for deres selvopfattelse, når det handler om at udlægge teksten og "berige" alle os andre med deres demokratiske oplysning til gavn for folket og demokratiet. De fleste danskere ville imidlertid være chokerede over, hvor lidt disse kommentatorer og meningsmennesker reelt ved om sammenhænge i regeringen og de politiske partiers indre liv, skriver han og fortsætter:

Det sker i en klumme i Dagbladet Ringkøbing-Skjern, hvor eks-ministeren angriber kommentatorerne for at udlægge dansk politik uden at kende ret meget til, hvad der foregår indenfor i regeringen eller i de politiske partier.

Sandhed og spin

En af dem, der analyserede ministerafgangen var Thomas Funding, der var ansat som Christiansborg-redaktør for TV 2-regionerne og analytiker på TV 2 News. Han står ved sin analyse af, at det ikke var en frivillig exit, men understreger, at hans analyser aldrig er grebet ud af den blå luft.

- Når jeg udlægger teksten, sker det altid på baggrund af oplysninger fra kilder. Hvis vi overlod det til politikerne og de politiske partier at fortælle sandheden, så får vi ikke sandheden. Der er så meget politisk spin, at det er nødvendigt, at der er nogen, som oversætter og fortæller, hvad der i virkeligheden foregår. Man kan altid diskutere, om analyserne fylder for meget, men nødvendige, det er de altså, siger Thomas Funding, der fra 1. juni bliver politisk redaktør på avisen Danmark.

Han ønsker ikke at gætte på, hvorfor Esben Lunde Larsen har haft brug for at tage et opgør med kommentatorerne.

- Han har i lange stræk været en minister, som har været i konflikt med personer og partier - og derfor har han oplevet at blive analyseret meget gennem tiden, siger han.

Lunde Larsen har over for Dagbladet Ringkøbing-Skjern kaldt sit politiske stop for helt frivilligt. Thomas Funding husker tilbage på sagen om de såkaldte kvotekonger, hvor Lunde også dengang stod frem og fortalte, at han selv havde afgivet fiskerområdet til ligestillingsministeren.

- Den opfattelse stod han ret alene med, husker Funding, der kalder det afgørende, at det også bliver fortalt.