København. Der er udsigt til en skattemæssig afklapsning til ejere af sommer- og fritidshuse, hvis de på egen hånd udlejer deres ferieboliger.

Således må de nøjes med et fradrag på 11.000 kroner om året, mens fradraget bliver hævet til næsten det firedobbelte - 40.000 kroner - for sommerhusejere, der lejer ud via et udlejningsbureau.Det skriver Politiken mandag.Forskellen er en konsekvens af den nye politiske aftale om såkaldt platforms- og deleøkonomi, også kaldet Airbnb-aftalen.Formålet er at få ryddet op i en sort økonomi, hvor det er umuligt at kontrollere, om sommerhusejere betaler skat af deres lejeindtægter.Kontrollen er derimod effektiv, hvis et bureau står for udlejningen. Her bliver alle lejeindtægter nemlig automatisk indberettet til Skat.- Jeg har hele tiden været klar over, at der var borgere, der med rette ville føle sig dårligt behandlet og mødt med mistillid, fordi de indberetter deres indtægter og betaler deres skat.- Men sandheden er bare, at det er meget få, der indberetter deres indtægter. Der er mange sorte penge i dette marked, så man kan sige, at de lovlydige borgere betaler en pris i en større sags tjeneste, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) til Politiken.Foreningen Danske Sommerhusejere - Fritidshusejerne mener ikke, at sommerhusejere lejer ud for at snyde med skatten, men først og fremmest for at undgå udlejningsbureauerne honorarer, lyder det.- Nu sender regeringen så et camoufleret statstilskud til de store bureauer, der i forvejen skovler penge ind. Det er dybt betænkeligt, siger foreningens formand, Kim Juhlin, til Politiken.Det er hans vurdering, at udlejningsbureauerne i gennemsnit kræver 30 til 40 procent af sommerhusejernes lejeindtægter./ritzau/