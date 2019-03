Efterkrigstidens største massedrab forbliver uopklaret

Uden et flertal for den løsning landede sagen med en udtalelse, som det samlede folketing skal stemme om tirsdag 2. april. Den fastslår, at hvis der dukker nye oplysninger op, skal de efterforskes. Hvilket svarer nogen lunde til at bede folketinget om at bakke op om et allerede eksisterende forbud mod at gå over for rødt lys.

Dansk Folkeparti og rød blok, minus Socialdemokratiet, ønskede, at der én gang for alle nedsættes et uvildigt ekspertudvalg til at endevende hele sagen og efterforskningen af den: Hvad er efterforsket, hvad er ikke, og hvad bør eventuelt efterforskes?

Det er mig helt ubegribeligt, at der ikke er bred opbakning til at få undersøgt og efterprøvet de mange ubesvarede spørgsmål i sagen

Tirsdag 2. april skal Folketinget tage stilling til resultatet af den forespørgselsdebat om Scandinavian Star som partiernes retsordførere og justitsministeren holdt torsdag 28. marts.Her kunne, der ikke opnås flertal for at nedsætte en uvildig ekspertgruppe til at endevende hele sagen. I stedet blev debatten landet på en erklæring, som folketinget nu skal tage stilling til. Ordlyden, som kommer til afstemning på tirsdag er: "Folketinget konstaterer, at mordbranden på Scandinavian Star natten til den 7. april 1990, hvor 159 voksne og børn omkom, stadig er uopklaret." "Det er først og fremmest dybt smertefuldt for de mange efterladte, men også for samfundet som helhed, at det endnu ikke er lykkedes at finde og straffe de ansvarlige for den største mordbrand i Skandinavien efter anden verdenskrig." "Ansvaret for en sådan forbrydelse forældes aldrig, og hvis politiet får nye oplysninger i sagen, skal de fortsat vurderes med henblik på eventuel undersøgelse med henblik på opklaring."

Efter 29 år er branden på Scandinavian Star - her fotograferet efter at være bugseret til Lysekil i Sverige - stadig uopklaret. Efter folketingsdebatten torsdag, peger intet peger i retning af, at det ændrer sig. Arkivfoto: Claus Bjørn Larsen/Ritzau Scanpix

- Aldrig har så mange partier bakket op om ønsket om, at der skal ske noget. Det var ikke nok, men med udtalelsen har de andre partier også sendt et vigtigt signal om, at sagen ikke er lagt hen. Havde vi sendt vores ønske om en undersøgelsesgruppe til afstemning, var det faldet, og så havde sagen været endegyldigt lukket. Det er den ikke nu, sagde Søren Søndergaard.

Både han og Enhedslistens Søren Søndergaard lagde dog vægt på, at udtalelsen på et punkt er et fremskridt i forhold til tidligere.

- Mandaterne er, som de er. Dette var det mest vidtrækkende, vi kunne opnå. Men det er godt nok ikke ret godt. Det er mig helt ubegribeligt, at der ikke er bred opbakning til at få undersøgt og efterprøvet de mange ubesvarede spørgsmål i sagen.Det er ikke bare dybt smerteligt for de efterladte, men også for samfundet som helhed, sagde han.

Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod var ikke begejstret for udtalelsen, som han selv var med til at foreslå.

- Det er min opfattelse, at der ikke er grundlag for at igangsætte danske undersøgelser af sagen. Men det skal gøres, hvis noget dukker op, eller nogen påtager sig skylden, sagde justitsministeren.

- Vi ønsker alle sammen, at den eller de skyldige stilles til ansvar. Det er ikke lykkedes på trods af, at danske, norske og svenske myndigheder har gennemført en lang række grundige og omfattende undersøgelser af sagen, også om ejer og forsikringsforhold.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fastholdt, med opbakning fra Trine Bramsen (S), at spørgsmålet om forsikringssvindel er efterforsket - selv om det modsatte er dokumenteret. Han fastholdt også, at der ikke er grund til at drage det danske ejerskab af færgen i tvivl - selv om det modsatte er dokumenteret og i øvrigt fastslået ved dom i Norge.

Smertelig beslutning

SFs Karsten Hønge fandt argumentation besynderlig og påpegede, at dansk politi henviser til, at nordmændene har undersøgt sagen, mens nordmændene benægter og henviser til, at efterforskning af forsikring og ejere var en dansk opgave.

Justitsministerens melding undrede også Søren Søndergaard.

- Da vi for tre år siden senest diskuterede sagen Folketinget, blev det besluttet at afvente den norske kommissionsundersøgelse. Den er forlængst afsluttet og fastslår, at forsikringssvindel som motiv ikke er efterforsket. Og hvad det angår har vi i høj grad fået nye oplysninger siden sidste debat, nemlig dokumentation - dokumentation - for, at skibets forsikringssum få dage før branden blev næsten tredoblet i forhold til dets værdi. Nye oplysninger er ikke nødvendige. Der er rigeligt at tage fat på allerede, sagde Søren Søndergaard.

Tilsvarende sagde Alternativets Rene Gade, at han havde svært ved at se den barriere, der forhindrer en undersøgelsesgruppe.

- Det er avisen Danmark, som gennem snart et år har drevet denne sag frem. Herigennem har der rejst sig hobetal af spørgsmål, som viser, at der er rigtig meget at tage fat på. Der er elementer, der ikke er undersøgt, og der er centrale personer, der selv undrer sig over, at de ikke er blevet spurgt. Hvorfor skal vi nu vente på noget, som ikke er dukket op, spurgte Rene Gade.

Svaret var ikke-eksisterende. Som efterforskningen.