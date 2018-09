Efter skandalen i Danske Bank: Bøder for hvidvask bliver syvdoblet

Avisen Danmark er i besiddelse af den 24 sider lange aftale mellem alle Folketingets partiet undtagen Enhedslisten og Alternativet, der slår fast, at der er politisk flertal for blandt andet at hæve bøderne med op til 700 procent, "der sikrer, at det danske bødeniveau vil ligge i den absolutte top i Europa", står der i aftalen.

Politisk aftale: Når Danske Bank på onsdag kommer med sin redegørelse om bankens hvidvaskningsaktiviteter, er Folketinget samtidig klar til at fremlægge nye og hårdere straffe for netop hvidvaskning.

Alle Folketingets partier undtagen Alternativet og Enhedslisten er med i en ny aftale om styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering. Avisen Danmark er i besiddelse af aftalen, der præsenteres onsdag. Den indeholder syv hovedelementer: 1. Højere bøder Bøderne for hvidvask bliver forøget med op til 700 procent. Størrelsen vil være afhængig af grovheden af forbrydelsen og bankens størrelse. En bank som Danske Bank med en nettoomsætning på over 10 milliarder om året, vil kunne modtage en bøde på 100 millioner kroner. 2. Fastfrysning af penge Myndighederne får mulighed for at behandle mistanke om hvidvask i en såkaldt fast track-ordning, hvor banker med øjeblikkelig virkning kan få indefrosset midler, som eventuelt senere skal beslaglægges af staten. 3. Styr på whistleblower Banker vil blive pålagt at dokumentere, at de handler, når der er henvendelser til virksomhedernes whistleblower-ordninger. 4. Styr på hæderligheden De såkaldte fit & proper-krav til ledelser og nøglepersoner i bankerne bliver udvidet - altså kravene til personernes egnet- og hæderlighed. 5. Hvidvaskpolitik Alle banker og finansielle institutioner skal have en hvidvaskpolitik. 6. Dybere ansvar Det skal være yderligere ansvarspådragende for ansatte i banker at se passivt til i hvidvasksager. 7. Internationalt samarbejde Danmark skal deltage aktivt i kommende internationale samarbejder om bekæmpelse af hvidvask på tværs af lande.

For at redde Danmarks ry

I dag er bøderne på et niveau, hvor der ikke er noget afgørende skel mellem, hvad banker kan opnå af gevinst ved at medvirke til hvidvaskning, og hvad de kan risikere at blive mødt med af direkte økonomiske konsekvenser ud over tab af anseelse og udhuling af bankernes troværdighed.

Målet for Folketingets partier er også at sende et klart og tydeligt signal til omverdenen om, at Danmark ikke er og ikke vil acceptere at blive et hvidvask-ly for internationale kriminelle.

Bødeniveauet vil blive indrettet efter blandt andet bankernes størrelse, og en bank som Dansk Bank med en årlig omsætning på 10 milliarder vil kunne blive ramt af bøder på 100 millioner ved systematiske overtrædelser af lovgivningen.

Ifølge Berlingske Tidende, der har afdækket Danske Banks hvidvaskningsaktiviteter, er det dokumenteret, at 53 stærkt mistænkelige milliarder er gået igennem banken. I 2017 blev banken idømt en bøde på 12,5 millioner kroner.

Den amerikanske avis The Wall Street Journal har skrevet, at Dansk Bank selv er i gang med at gennemgå transaktioner for omkring 962 millioner kroner.