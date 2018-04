Efter overvågning: Løbeapp vil lade brugere holde alt hemmeligt

Efter afsløringer om, at et dansk forsikringsselskab overvåger deres kunder via løbeappen Endomondo, indfører selskabet bag appen ny funktion, der tillader deres kunder at holde alle data hemmelige.

Selskabet bag løbeappen Endomondo vil fremover give deres brugere mulighed for at skjule træningsresultater for alle andre end dem selv. Det skriver Fagbladet 3F.

Det sker i kølvandet på en sag, hvor en kvinde fik frataget dele af sin førtidspension, efter at hendes forsikringsselskab AP Pension havde overvåget hende via Endomondos app.

På grund af den seneste tids fokus på overvågning via sociale medier, indfører Endomondo derfor om få dage en ny funktion. Brugerne får mulighed for at være helt hemmelige på Endomondo.

- Vi er en social platform, hvor folk skal kunne opmuntre hinanden til at træne. Men vi mærker, at flere og flere ikke vil sprede alt bredt omkring, siger Morten Keldebæk til Fagbladet 3F.

Direktøren tilføjer, at han blev meget overrasket over nyheden om, at AP Pension har frataget en kvinde førtidspension, fordi hun løber godt.

I forvejen har løbeappen strammet op to gange. I starten var det sat som standard, at brugernes træning var synlig for alle. Nu leveres appen med den indstilling, at præstationerne kun er synlige for folks egne Endomondo-venner.

Fra starten var Endomondo som standard også opsat til at vise brugernes geo-lokationer til alle andre - altså de steder, hvor de træner. Den indstilling var det første, der ændredes til, at kun vennerne kan se det.

- Det skete efter en sag, hvor kriminelle havde fulgt en anden træningsapp og fundet ud af, hvor de kunne stjæle dyre cykler, fortæller Morten Keldebæk.