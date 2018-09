Efter møde torsdag: Ni kommuner har aftalt at sagsøge staten

Ni kommuner har aftalt at stå sammen om et søgsmål mod staten. Mindst ti andre kommuner overvejer også at tilslutte sig. Det står klart efter kommunernes møde torsdag. Deres mål er at få flere hundrede millioner kroner tilbage fra staten, som de har mistet ved en fejl i udligningen.

Arne Boelt (S), borgmester i Hjørring Kommune, startede søgsmålet, og han forventer, at minimum 15 kommuner ender med at gå med i det endelig søgsmål.

Ni kommuner er foreløbigt med i et sagsanlæg mod staten, og mindst ti andre kommuner overvejer at tilslutte sig. Det er resultatet af torsdagens møde, hvor 19 borgmestre fra landets kommuner drøftede muligheden for at sagsøge staten. Kommunerne føler sig snydt i udligningen, fordi den siden 2006 stik i mod reglerne ikke har taget hensyn til udlændinges uddannelsesniveau.

- Vi er ikke stolte over at sagssøge staten

De ni kommuner, som er med i søgsmålet indtil videre er ifølge Arne Boelt: Guldborgsund, Næstved, Lolland, Svendborg, Stævns, Jammerbugt, Brønderslev, Rebild og Hjørring Kommuner.

Et resultat Arne Boelt er meget tilfreds med.

- Mødet gik bedre, end jeg havde håbet. Alle borgmestre taler jævnligt med hinanden, og ingen af os er stolte over at sagsøge staten. Det er underligt, at man er nødt til at sagssøge nogen for at komme i snak med dem. Men der var kun en enkelt kommune, som stillede spørgsmålstegn ved, om et sagsanlæg er en god ide. Vi andre var fuldstændig enige om, at vi godt kunne se en sag for os, siger han.

Torsdagens møde blev blandt andet brugt til at give kommunerne en juridisk vurdering af sagen, besvarelse af spørgsmål og en snak om den videre proces. Advokatfirmaet blev sat i gang med at lave det juridiske notat, som hver enkelt kommune skal godkende, før de kan stævne staten. Hvis 15 kommuner går med, vil det koste hver enkelt kommune omkring 25.000 kroner at få lavet notatet, ifølge Arne Boelt.