Efter mild dom over konkurskonge: Pape vil ændre loven

Det sagde politikerne efter dommen over konkurskongen

Retsordførere fra både Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF var oprørte, da Bryan Göddert slap for at komme i fængsel efter at være blevet dømt i Københavns Byret for sine forretningsmetoder. Dette sagde de til avisen Danmark efter dommen: Trine Bramsen, Socialdemokratiet:



- Det er eddermame provokerende. Selv om det er glimrende, at Bryan Göddert blev dømt, er det ikke rimeligt, at en lang sagsbehandling nedsætter straffen, når et menneske har begået så omfattende kriminalitet. Jeg vil have, at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) forholder sig til, at dette sker nu, og hvordan vi kan ændre lovgivningen, så det ikke sker i fremtiden.



Karsten Hønge, SF:



- Det krænker min retsfølelse, at der er den automatik (nedsættelse af straf i ved lang sagsbehandling, red.), og jeg er sikker på, at der også krænker andres retsfølelse. Det kan give mening i nogle sager, men der er princippet med, at der er automatik i det, der er problematisk.



- Jeg havde klart forventet, at der ville blive givet ubetinget fængsel. Det er så tydeligt, at vi har med en borger at gøre, der meget bevidst omgår loven og oven i købet viser sig temmelig uforbederlig. Han gør jo grin med os alle sammen, og hvorfor skulle han ikke fortsætte med det?



Peter Kofod Poulsen, Dansk Folkeparti:



- Jeg er helt enig i, at det ikke skal give rabat, at en sag har varet i lang tid. Det virker uretfærdigt. Det vil jeg gerne være med til at ændre nu sammen med S og SF.