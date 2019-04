Efter lynbehandling for blodprop: - Før I tiden døde man af sådan noget

Lars Falk er 60 år og smed og svejser på keddelfabrikken Danstoker i Herning. 1. april fik han trykken for brystet om aftenen. Næste morgen fik han en ballonudvidelse, og dagen efter var han hjemme igen. Her fortæller han, hvad der skete:

Utilpas i brystet

"Jeg havde været på besøg hos nogle venner efter arbejde, hvor vi snakkede ferie og fik en øl og smøg. Da jeg så kommer hjem ved sekstiden, følte jeg mig utilpas og havde lidt trykken for brystet. Jeg tænkte, at jeg måske havde forstrukket noget igen - det sker med det arbejde, jeg har, hvor jeg kravler rundt i små rum i kedlerne - så jeg tog et par panodiler, inden jeg snuppede et par spejlæg, lidt skinke og noget rugbrød til aftensmad. Efter en halv time konstaterede jeg, at panodilerne ikke havde virket. Jeg begyndte at fryse, fik kvalme og lagde mig.

Da det begyndte at trække ud armhulen og venstre arm, lagde jeg to og to sammen. Begge mine to døtre er sygeplejestuderende, og da jeg fik fat den yngste, sagde hun, at jeg skulle ringe til vagtlægen med det samme. Det vidste jeg egentlig godt, men vil lige ringe til familien først. Det er rarest, når man bor alene. Og så gik der ikke mere end fem minutter, før der var en ambulance.

Jeg låste huset af, gik ud i ambulancen, blev lagt ned, pakket ind og de gik straks i gang med at tage blodprøve, sætte elektroder på mig og tage blodtryk.

Ud gennem villakvarteret var der blink på ambulance, men så bliver der sat udrykning på.

Vi nåede blot at holde parkeret foran sygehuset i Herning, så blev der taget beslutning om at køre til Skejby. Jeg fik at vide, at tallene fra blodprøven viste, at der var tegn på en blodprop.

Jeg syntes egentlig ikke, at jeg var bange, men tankerne gik på, hvad der nu skulle ske, samtidig med at jeg talte om vind og vejr, og hvad jeg laver til daglig og den slags med redderne. Jeg følte mig i trygge hænder, de havde styr på det, kunne jeg mærke.