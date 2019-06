Efter en dags pause fortsætter regeringsforhandlinger

Efter en dags pause bliver de officielle regeringsforhandlinger mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og De Radikale genoptaget tirsdag.

Det oplyser Socialdemokratiet.

Mandag forblev dørene ind til Landstingssalen på Christiansborg lukket. Det er ellers her, at de tre mulige støttepartier har forhandlet med Socialdemokratiets formand og kongelig undersøger, Mette Frederiksen, i små to uger.

Socialdemokratiet går efter at danne en socialdemokratisk etpartiregering, og ifølge partierne skal den næste tid bruges på at nedfælde deres krav på papir.

På den måde vil de forsøge at binde Socialdemokratiet til at føre politik, som de hver især kan stå inde for.

Ifølge Mette Frederiksen arbejder de ikke på et egentligt regeringsgrundlag, som man kender det fra tidligere regeringer, men på et dokument i en form, som ingen af partierne kommer nærmere.

Ekstra Bladet skriver, at partierne i rød blok er frustrerede over, at Radikale Venstre under de igangværende forhandlinger har stillet en række bastante krav.

Baseret på flere unavngivne kilder skriver avisen, at der er en "voldsom irritation" over Radikale Venstre. Partiet beskyldes for "at stikke en kæp i hjulet og spille ud med ting, som de andre partier ikke kan leve med".

Politisk kommentator Hans Engell beskriver over for Ritzau til dels samme opfattelse af situationen:

- Der er en vis irritation hos nogle af de andre partier, over at Radikale Venstre - som de oplever det - opfører sig, som om de fik 50 procent af stemmerne og ikke lidt over otte procent.

- Det kører meget fint med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. Men Radikale Venstre skulle forhandle meget hårdt, siger han.