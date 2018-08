EU-ordfører: Macron er Morten Østergaard på speed

På dagen for det første franske statsbesøg i 36 år, sender Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth, en bredside af sted mod den franske præsident, Emmanuel Macron.

Berth sammenligner præsidenten med den radikale partileder Morten Østergaard. Og det er ikke ment som en kompliment.

- Den franske præsident Emmanuel Macron er Morten Østergaard på speed, med sine vilde krav om at alle EU-lande skal med i euro, fælles forsvar, crazy udlændingepolitik osv., skriver Berth på det sociale medie Twitter.

Ifølge EU-ordføreren er De Radikale det mest EU-begejstrede parti i Danmark. Den franske præsident tager det dog et skridt længere, mener Berth.

- Morten Østergaard på speed er sådan en politiker, som er fuldstændig løsrevet fra virkeligheden, men som er drevet af en politisk ideologi, der er internationalistisk, siger han til Ritzau.

Emmanuel Macron er kendt for at være en stærk fortaler for et tættere samarbejde i EU.

Men ifølge Kenneth Kristensen Berth bør selv EU-tilhængere være kritiske over for Emmanuel Macrons idéer. Han er en egoistisk politiker, der ikke skænker et lille land som Danmark en tanke, lyder det.

- Han er ikke til gavn for Danmark - uanset, om man er EU-tilhænger eller modstander.

- Macron er en mand, som har et udgangspunkt i, at det er de store lande i EU, som skal diktere, i hvilken retning man skal bevæge sig. Og så må de små lande som Danmark bare følge efter, siger han.

Blandt andet ønsker Macron, at alle EU-lande skal være en del af eurozonen, samt at EU i højere grad skal stå for at garantere europæisk sikkerhed. Unionen kan ifølge præsidenten ikke regne med USA.

Men det er alt for ambitiøst, mener Kenneth Kristensen Berth.

- På den måde gør han det umuligt at få et EU til at virke. Den der meget ambitiøse EU-politik kan få det hele til at bryde sammen, siger han.

Især peger Kristensen Berth på, at de europæiske lande ikke kan løfte forsvarsopgaven alene. Af denne grund bør der i højere grad lægges vægt på et tæt samarbejde med USA frem for EU-landene imellem.

Danmarks EU-forbehold betyder, at Danmark ikke er med til at træffe forsvarsbeslutninger og ikke stiller med soldater og militært udstyr til EU-indsatser.

Står det til Kristensen Berth, bør det fortsætte. Også selv om statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i et interview med Jyllands-Posten siger det modsatte.

Det skal blot ses som et udtryk for gæstfrihed, mener han.

- Jeg tror, at Lars Løkke Rasmussen er en mand, som synes, at han skal give den franske præsident lidt medvind, når han nu kommer herop, siger han.

I stedet for gæstfrihed vil EU-ordføreren i højere grad tage imod den franske præsident ved at demonstrere, lyder det.

- Der er nok nogen, som synes, at det ville være mærkeligt, hvis jeg stod inde på Rådhuspladsen med et flag. Politikere skal i udgangspunktet ikke demonstrere, fordi demonstration er jo i afmagt.

- Men det her er jo i virkeligheden afmagt. Vi er oppe imod en fransk præsident, som er argumentresistent, siger han.