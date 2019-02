EU kan bane vejen for fridage til omsorg

Pårørende risikerer at slide sig selv op. Et EU-direktiv med omsorgsdage er på vej, men det er længe at vente.

Det er hårdt på samme tid at passe et job og pleje et familiemedlem med alvorlig sygdom.

Et nyt EU-direktiv, der skal give pårørende i medlemslandene ret til fem årlige omsorgsdage, skal gøre det nemmere at få tid til begge dele.

Ældre Sagen håber, at det kommer til at gælde alle pårørende, og at det bliver med fuld løn:

- Men som minimum en sats, der svarer til sygedagpenge. Det vigtigste er, at der bliver en eller anden form for økonomisk kompensation, siger chefkonsulent og faglig koordinator Marie Lilja Jensen.

Hun peger på, at mange ældre og midaldrende har et udbredt ønske om omsorgsdage til at passe eksempelvis en ægtefælle eller syge forældre.

En befolkningsundersøgelse foretaget af KMD i 2018 viser, at flere end hver tredje af de adspurgte pårørende mellem 18 og 70 år, der er erhvervsaktive eller studerende, har brugt ferie eller fridage på at kunne hjælpe.

16 procent har meldt sig syge, fordi deres helbred blev påvirket af deres rolle som pårørende. 17 procent overvejer helt at forlade arbejdsmarkedet.

Danske Patienter, der repræsenterer patient- og pårørendeforeninger, har længe efterlyst omsorgsdage. Og derfor er direktør Morten Freil tilfreds med EU-aftalen.

Han peger på, at det de seneste år er blevet mere krævende at være pårørende.

- Mere behandling rykkes ud i patientens eget hjem, og det er på mange måder en god udvikling. Men det betyder en øget belastning af de pårørende, og det tages der ikke tilstrækkeligt hensyn til i dag.

- Mange bliver fysisk syge eller rammes af stress. Derfor er det positivt, at der er et tiltag på vej, siger Morten Freil.

Direktivet bygger på en aftale mellem Europa-Parlamentet og de 28 medlemslande.

Formelt skal aftalen godkendes i april, og derefter er det op til de enkelte lande at indføre ordningen.

Endnu er det uklart, under hvilke betingelser det sker i Danmark. Men sikkert er det, at det vil tage flere år - mindst to-tre, og det er for længe, mener Danske Patienter.

- EU må ikke blive en sovepude, og derfor opfordrer vi til, at regeringen nu går i gang med at sikre bedre vilkår for pårørende. Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen ligger der allerede, siger Morten Freil.