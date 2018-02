EL-hovedbestyrelse har fået nok af Socialdemokratiet

Socialdemokratiet kan miste magten med sit udlændingeudspil. Det krydser Enhedslistens røde linje for at støtte en S-regering.

Det siger flere medlemmer af Enhedslistens hovedbestyrelse til DR Nyheder.

Sidste år bad partiets årsmøde hovedbestyrelsen fastlægge en mere aggressiv kurs overfor Socialdemokratiet.

- Hvis det her udspil står i et regeringsgrundlag, så kan jeg ikke forestille mig, at vi bakker op om (S-formand, red.) Mette Frederiksen, siger Allan Ahmad.

Han støttes af Gunna Starck.

- Mette Frederiksen er snublet i vores røde linjer, siger Gunna Starck.

Michael Voss fra Enhedslistens forretningsudvalg og hovedbestyrelse går længere.

- Hvis Mette Frederiksen skulle blive statsminister og stiller sådan et forslag i Folketinget, så vil det efter min personlige mening være så grelt, at det kunne få os til at trække støtten eller stille et mistillidsvotum, siger Michael Voss.

Enhedslisten vil "formentlig" pege på Mette Frederiksen som statsminister ifølge partiets nye parlamentariske strategi.

Hovedbestyrelsesmedlem Vibeke Syppli Enrum kalder S-udspillet "langt over grænsen". Men det er op til hovedbestyrelsen at afgøre konsekvenserne ved en intern diskussion, mener hun.

Enhedslistens fungerende politiske ordfører Nicolaj Villumsen påpeger, at hovedbestyrelsen, ikke enkelte medlemmer, har mandat til at definere grænsen som støtteparti for en S-regering.

- Jeg forstår sagtens frustrationen hos en række hovedbestyrelsesmedlemmer over den højredrejning, vi ser hos Socialdemokratiet lige nu, siger Nikolaj Villumsen.

- Men jeg må samtidig sige, at jeg ser deres udspil som symbolpolitik uden rod i virkeligheden.

Socialdemokratiet vil ikke kommentere kritikken af udlændingeudspillet fra Enhedslistens hovedbestyrelsesmedlemmer.