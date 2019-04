EL: Flere penge skal redde medarbejdere i Arbejdstilsynet

Socialdemokratiets forslag om at styrke Arbejdstilsynet er godt, men der skal mere til, mener Christian Juhl.

En styrkelse af Arbejdstilsynet, som Socialdemokratiet har foreslået, skal være med til at redde knap 100 af tilsynets medarbejdere fra at blive fyret.

Det siger Christian Juhl, der er arbejdsmiljøordfører for Enhedslisten.

- Det kan rette lidt op på den systematiske nedskæring, der har været på Arbejdstilsynet, ikke mindst under den nuværende regering.

- Og det kan helt aktuelt være med til at forhindre, at 92 medarbejdere ved Arbejdstilsynet undgår en fyreseddel til juni, siger han.

Socialdemokratiet lancerede søndag aften i avisen Danmark et forslag om at styrke Arbejdstilsynet med 100 millioner kroner årligt over de næste fire år.

Den primære finansiering i Socialdemokratiets forslag kommer ved at øge erstatningerne for arbejdsulykker med knap 50 procent.

Virksomhederne betaler nemlig en afgift på 12 procent af de erstatningsbeløb, som bliver udbetalt via forsikringsordninger. Så når beløbene stiger, kommer der flere penge i statskassen.

Der skal desuden etableres et rådgivningsorgan til 50 millioner kroner. Organet skal hjælpe virksomheder med at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Ifølge Christian Juhl fra Enhedslisten er det en god idé at forbedre dækningen for de arbejdsskadede. Men det er ikke nok for ham.

- Til selve det forebyggende arbejde er det vigtigt at sige, at det ikke er nok med pengene.

- Det er vigtigt, at vi får skærpet lovgivningen, hvis vi skal nå de krav om forbedringer i arbejdsmiljøet, som vi var enige om for halvandet år siden, da Troels Lund Poulsen (beskæftigelsesminister, V, red.) satte ekspertudvalget i gang.

- Især på det psykiske arbejdsmiljøområde skal der virkelig laves nogle stramninger og ikke bare pyntes på de regler, vi har, siger han.

Troels Lund Poulsen siger til avisen Danmark, at han er enig i, at der skal ske "et substantielt løft af Arbejdstilsynets økonomi".

Socialdemokratiets forslag om en styrkelse af Arbejdstilsynet kommer, samtidig med at partierne forhandler om samme område.