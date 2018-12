Det bliver første jul uden prins Henrik. Men dronningen tror alligevel, at det også bliver en god jul i år.

Dronningen vil i julen være omgivet af sine nærmeste.

Traditionen tro fejrer hun højtiden på Marselisborg Slot i Aarhus, hvor hun får selskab af kronprins Frederik, prins Joachim, kronprinsesse Mary og prinsesse Marie.

Og ikke mindst bliver der trængsel om juletræet med dronningens otte børnebørn. De to ældste, prins Nikolai og prins Felix, er også med, da det i år er prins Joachims tur til at holde jul med sønnerne.

Men især adskiller julen sig ved, at det er den første uden prins Henrik, som døde i februar.

Dronningen har alligevel fuld tiltro til, at helligdagene bliver gode, fortalte hun for nylig i et interview med Ritzau i anledning af juleballetten "Nøddeknækkeren" i Tivoli:

- Jeg ser meget frem til julen. Det bliver dejligt med alle børnebørnene. Det bliver en god jul, det tror jeg helt bestemt.

Hun vil holde fast i de traditioner, som hun og prins Henrik skabte sammen. For eksempel at spise risengrød til forret.

- Jeg tror, vi kommer til at gøre, nøjagtig som vi har gjort i alle årene. Vores julemiddag og den slags ting skal stadig være den traditionelle med risengrød og gås, og så får vi i vores familie den engelske "plum cake", som jeg lærte at kende af min mor (dronning Ingrid, red.), og som jeg er meget glad for.

Efter at regentparret blev gift i 1967, har de foretrukket at fejre de fleste juleaftener på slottet i Aarhus.

Med til traditionen hører gudstjeneste i Aarhus Domkirke. Nogle år juleaften, andre år juledag.

I år er det biskop Henrik Wigh-Poulsen, der skal prædike ved højmessen juledag.

Han tiltrådte tidligere i år som kongehusets nye præst efter Erik Norman Svendsen.

Før nytår rejser dronningen tilbage for at gøre klar til sin nytårstale.

Den holder hun normalt fra modtagelsesværelset i Christian IX's Palæ på Amalienborg, men også det er der i år ændret på.

Årsagen er et stort gravearbejde og rørlægning under slotspladsen, der skal medvirke til at sikre hovedstaden mod fremtidige skybrud.

I stedet taler dronningen i år fra Fredensborg Slot.