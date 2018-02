Dronningen besøger igen prins Henrik på Rigshospitalet

Dronning Margrethe var søndag eftermiddag til stede på Rigshospitalet for at besøge sin mand, prins Henrik.

Det samme var prins Joachim og prinsesse Marie med deres børn, prins Henrik og prinsesse Athena, og Joachims to sønner, prins Nikolaj og prins Felix.

Dronningen samt prins Joachim og hans familie forlod Riget sammen lidt over klokken 15 søndag eftermiddag.

Tidligere på dagen har kronprinsparret og deres børn ligeledes besøgt prinsen.

To af prins Henriks brødre er desuden på vej til Danmark for at besøge deres bror på Rigshospitalet. Det skriver Ekstra Bladet.

Det drejer sig ifølge mediet om Étienne og Jean-Baptiste de Monpezat.

- Min bror er meget syg, men vi ved ikke noget i øjeblikket, så derfor har min søster været på besøg. Jeg kommer på besøg, og min bror kommer senere, siger Étienne de Monpezat til Ekstra Bladet.

Mandag skulle dronning Margrethe have besøgt Sankt Lukas Hospice i Hellerup nord for København i anledning af dets 25-års jubilæum.

Men det besøg blev søndag eftermiddag aflyst, fremgår det af kongehusets kalender.

I weekenden besøgte prins Henriks søster Catherine de Monpezat sin bror på Riget.

Prins Henrik har været indlagt på Rigshospitalet siden 28. januar efter at have været i Sharm el Sheikh i Egypten.

Det har tidligere været meddelt fra kongehuset, at prinsen har fået konstateret en godartet svulst i venstre lunge, og at han skulle i behandling for en lungeinfektion.

Men siden meldingen om prinsens forværrede tilstand kom fredag, har der ikke været oplyst nyt om hans tilstand.