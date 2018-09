Det er tyve minutter siden, tre dommere og to domsmænd kom ind i lokalet, og vi alle stod op, mens retsformanden kundgjorde, at Peter Madsens livstidsdom blev stadfæstet.

Om få minutter vil lokalet være helt tømt. Nu er der blot anklageren, der er ved at gøre sig klar til at komme ud og møde kameraerne, og en retssekretær, der sætter de til lejligheden opstillede borde til journalisternes computere, på plads igen.

Ude foran Østre Landsret falder kastanjerne af træerne. Da sagen startede i byretten, var vinteren ved at slippe sit tag, siden kom foråret og sommeren.

Forsvareren står ude ved kastanjetræerne foran kødranden og kameraerne. Jeg hører ikke, hvad hun siger. Jeg sidder ved den række af borde, som et for et bliver båret væk, med blikket rettet mod ingenting.

For et øjeblik siden stod Kim Walls efterladte forældre og kæreste lige foran mig og kiggede på anklageren, der sagde:

- Så er det slut.

Alle tre nikkede tavst.

Fire årstider. To instanser. 16 retsdage.

Man har følt sig som en væggelus i en bygning af tvivlsom styrke, mens Peter Madsen iført kloge briller og normalitet har siddet overskrævs på en nedrivningskugle med kurs mod de bærende piller.

Først testede han i byretten, om man kunne slippe afsted med at mishandle, dræbe og partere en ung, tilfældig kvinde i en ubåd i Øresund ved at konstruere en ingeniørforklaring, der på en gang var vanvittig og skræmmende troværdig.

Da holdt bygningen. Dommeren rystede ikke.

Så brugte Peter Madsen landsretten til at teste, om han kunne slippe for livsvarigt fængsel og nøjes med en tidsbegrænset straf på 14-16 år.

Det satte forsvareren i den position, at hun foran Kim Walls efterladte skulle stå at tale forbrydelsens grovhed ned.

At tale kynismen ned - alle drab er kyniske, derfor er dette drab ikke noget særligt, argumenterede hun.

At tale planlægningen ned - det er tilfældigt, at det lige er Kim Wall, der er væk nu, sagde hun.

Der var i denne sag ikke tale om fuldbyrdet voldtægt, fordi der ikke var gennemført samleje, understregede hun.

Inden havde anklageren fortalt, at vi aldrig før har oplevet en gerningsmand gennemføre en voldtægt med kniv og en halv meter lang, tilspidset skruetrækker i stedet for sin penis.

At det næppe var tilfældigt, at der efterfølgende var fundet sæd i Peter Madsens underbukser.

At Peter Madsens gerninger var en middelalderlig torturbøddel værdig.

At han havde udlevet en sadistisk og umenneskelig sexfantasi.

At sagen var fuldstændig blottet for formildende omstændigheder.

Forsvareren sagde, at anklageren smurte sagen til. At han gjorde sig til med farverigt sprog.

Det fik anklageren lejlighed til at replicere på, da forsvareren var færdig med sin procedure. Den ret frasagde han sig. Han mente ikke, der var brug for det.

Senere, ude ved de faldende kastanjer, sagde han:

- Jeg beskrev bare virkeligheden.

Forsvareren sagde også, at der var i hvert fald én formildende omstændighed i sagen: At Peter Madsen indtil nu har været ustraffet.

Det mente Østre Landsret så ikke var en formildende omstændighed.

Som på de andre dage i Østre Landsret, sad Peter Madsens tre veninder - af en af aktørerne i den anden side af salen kaldet "Peter Madsens heppekor" - igen på deres faste pladser.

En yngre kvinde til venstre. En eks-fængselsbetjent yderst til højre, så hun og Peter Madsen kunne udveksle forelskede blikke og korte bemærkninger, når han kom og gik.

I midten en stor, halvtredsårig kvinde med viltert hår. Sidste gang, hvor retten blev afbrudt og sagen udsat, fordi en af domsmændene fik et alvorligt ildebefindende, havde hun en tætsiddende gammelrosa T-shirt på, hvor der med store, sorte versaler hen over brystet stod:

"NOTHING LASTS FOREVER".

Intet varer evigt.

Det er titlen på det litterære forlæg for filmen "Die Hard".

Hun havde den på igen i dag.

Kort efter dommen faldt, kom retssekretæren ind i lokalet fra en sidedør og placerede en aflang papkasse bag anklageren. Og en af de sidste ting anklageren gjorde, inden han forlod lokalet, var at gå ud og give en af politiets efterforskere papkassen.

Inde i den var skruetrækkere. En halv meter lange skruetrækkere.

Han havde selv vist dem frem på en af de tidligere retsdage. Anklageren i byretten havde vist dem frem mange gange. Ladet dem gå rundt blandt dommer og domsmænd, der reagerede med let aflæselig afsky.

Det var ved synet af dem, man forstod. Det var, når man fik at vide, at de ikke var blevet brugt på tværs af kroppen, men på langs, at man forstod, så alt krøllede sammen ind i og samlede sig til en lille, dunkende muskel, som forhåbentlig løsner sig engang.

Det var ikke nødvendigt at tage skruetrækkerne ud af papkassen på den sidste dag i sagen om mordet på Kim Wall.